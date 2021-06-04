恆指終於都來到29,268點的3月份區間頂，似衝穿又唔衝穿咁，非常曖昧。假如你問：佢何德何能可以升穿呀？我會話：是着著A股的強勢吧？假如你問：咁佢有乜可能又唔跟？我會話：騰訊（700）美團（3690）同阿里巴巴（9988）囉。不是嗎？單是「ATM」這三隻股份，已經可以主宰恆指和科指。依家騰訊和美團已經返回區間，但是巴巴仲沉淪緊。好老實，靠晒佢地真係蛇都死。

上兩周同大家推介的小米（1810）同網易（9999）先係靠得住，起碼磨了成個星期依然企穩在區間頂。今日同大家講多隻持續轉強的科技股，是瑞聲科技（2018）。手機股近日有炒作：舜宇光學（2382）、信利（732）紛紛破位。瑞聲在上月中發布的季績改善，期內純利升了9倍，收入升近3成，最最最緊要是下降多時毛利率回升了11個百分點。種種跡象顯示：集團的基本面全面回升。

股份自去年9月至今一直在低位橫行，同舜宇差天共地，還在49元形成了四重頂，終於在本周衝穿。關注返資金流方面，1、2月的雙頂資金是流出的，而4、5月的雙頂資金就流入，可見勢頭係真正的改善。隨著股份突破49元的阻力，粉絲們可於現價買入，先上望去年7、8月的雙頂頸線53元，之後再看60元，跌穿46元止蝕。提提大家：股份可以走多遠，還得看恆指是否配合。

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