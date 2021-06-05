銀行錢多功能多，香港人不聽話打針，金管局一聲令下，全港金融機構職員全部要打。數佬最現實，為了保住份工，逼到來先將就打，硬頸的就堅持每兩星期檢測，公司出錢，絕不蝕章。如果大吉利是出事，Claim假Claim醫療Claim人壽，必定Claim到你盡，告到你傻，而且要你林鄭政府豁免銀行高層出入境隔離，一買一賣，等價交易，到時惹到變種病毒入港，就你死你賤。

大陸情況有異曲同工，中國人選擇「躺平」不生，三胎二胎一胎統統拒生。可是阿爺吹雞無人響應，龍顏盡丟，這時銀行又發揮錢多功能多的作用，中國銀行流傳將破天荒推出「三胎貸」，凡20至50歲婦女，懷孕6個月至孩子兩歲止，一胎可貸款最高10萬元人民幣（下同），二胎最高20萬元，三胎最高30萬元，為了60萬元，一於齊齊躺平就生吧。

可是，原來中國人都有對黨硬頸的時間，網友繼續「躺平」說：「沒錢還生個啥，還貸甚麼款呢？是嫌現在的社會壓力小嗎？」、「最奇葩的貸款政策，有房奴、車奴，現在居然有娃奴！」、「被銀行安排的一生，彩禮貸（禮金貸）、一胎貸、二胎貸、三胎貸、墓地貸⋯」

一直以為有錢使得鬼推磨，但中國人被搵得笨多，也要長大了。為了國家前途、為了高官位能坐得更穩，仔卻要平民生，錢要自己還，三胎貸竟然還要計利息。中港一統，大陸人也應學習香港金融從業員般討價還價，一日不派錢無樓抽，就繼續「躺平」不生，有網民就話「本來就養不起，越生越窮，殺雞取卵？應該獎勵三胎30萬！」

青島有公司真的身先士卒，愛國鼓勵員工生育，生第三胎即派10萬元，每月還有1,000元給懷孕媽媽補身及BB奶粉錢，男員工更有100日侍產假，這是非常政治正確的方向。

香港政府和商界為谷針重啟經濟，威逼利誘，可謂法寶盡出；至於生仔十月懷胎，人生大事，而且關乎國家生死存亡般大事中的大事，當然要躺平等多一回，看看再有甚麼誘因才決定吧。

程凱

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