【本報訊】恒地（012）鴨脷洲新盤逸南次輪開售28伙，全數單位折實價平過800萬元，沽出九伙。

恒地鴨脷洲逸南次輪推售的28伙，當中16伙為開放式單位，另外12伙為一房單位。15伙折實價少於500萬元，九伙售價介乎500萬至700萬元，另四伙介乎700萬至800萬元。項目安排昨傍晚6時起在中環IFC開售，現場出席買家約10組，分批前往售樓處揀樓。代理指，項目一小時沽出九伙。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手成交暢旺，大圍站上蓋大型新盤本月推售，估計全月錄約2,500宗一手成交。

市區新盤貨尾連錄成交，由內房保利置業（119）發展的啟德新盤龍譽，最新售出一伙低座連天台複式，成交價4,388萬元，呎價3.66萬元。

啟德龍譽複式呎售3.6萬

一手成交紀錄冊顯示，龍譽3座5、6樓A56室，屬低座頂層連天台複式單位，實用面積1,198方呎，天台面積521方呎，採三房一套房間隔，成交價4,388萬元，呎價36,628元，買家選用360天現金付款。對上同類複式成交為今年2月時，5座5、6樓C56室，以3,510萬元售，呎價35,312元；呎價計是次貴約3.7%。

新地（016）沙田多石街瓏珀山沽出Queen Tower 1 9樓A室，實用面積1,262方呎，四房間隔，成交價2,355.42萬元，呎價18,664元。據一手成交紀錄冊，項目累售46伙，吸金逾7.81億元，單位平均呎價約2.06萬元。

新世界（017）大圍站柏傲莊III今日首輪開售331伙，發展商昨公佈實際收票為27,143票。今日開售分三個時段，A1組最早在8時半起揀樓，每人最多可購四伙，其中一伙須為三或四房戶；A2組可購一至四伙；B組一至兩伙。