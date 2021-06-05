所有人也知道，看好就該增持，看淡就要減持。騰訊（700）「打工皇帝」劉熾平剛剛披露減持30萬股公司股份，套現近1.9億元袋袋平安，對於外界甚具指標意義，反映出騰訊在他心目中又來到一個喘息階段。

劉熾平投行出身，熟悉資本操作，經過這些年，也明白到每次自己拋售股份，也肯定會被媒體廣泛報導，引起投資者和官員關注，故每次減持定必是經過深思熟慮，不會只是抱着定期拿「零用錢」的心態。

好幾年前，劉熾平減持後騰訊的股價常會短期見頂，如在2018年南非大股東Naspers減持後就套現4.34億元，隨後騰訊股價拾級而下；不過近年劉熾平減持後，騰訊股價的表現更傾向「牛皮」，甚至不跌反升，參考意義似乎沒有如以往般來得重要。

舉個例說，2020年是劉熾平減持騰訊最兇狠的一年，合共套現金額高達11.8億元，他1月、4月、5月、6月和10月也有減持，減持行為集中在上半年，期間騰訊的股價確實相比下半年的表現來得「呆滯」。

劉熾平投行高盛出身，自2004年起一直在騰訊打工，由首席戰略官做起，主理投資者關係和併購事宜，很快就成為集團總裁，掌管騰訊大部分業務，也非常了解騰訊的前景，重要性無出其右，每次減持的眼光也較主席馬化騰來得更準確。

劉熾平對在任職18年，第一次接觸騰訊是在 2003 年，當時公司成立5年，只有約1000員工，而他的角色是代表高盛協助騰訊上市，最初獲邀加盟不為所動，直至騰訊第二次接洽，才以由首席戰略官身份減薪跳糟，主理投資者關係和併購事宜，對公司的前景一直暸如指掌。

共產主義下總是國進民退，內地企業家和打工皇帝要還富於民，還是該選擇像電影劇《大時代》的股票必勝法「及早離去」，才可以明哲保身，難道會像香港打工皇帝，真金白銀掏腰包增持自己公司，與之一同成長？

十一少

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