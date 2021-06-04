【本報訊】雖然樓市熾熱，但經過連月新盤開售，新盤推售步伐有所減緩。地政總署文件顯示，上月新增一宗預售樓花申請，為希慎及香港興業合作發展的大埔露輝路項目，涉及262伙住宅單位，而長實（1113）則將旗下屯門洪水橋項目命名為「#LYOS」。另外，上月亦批出一份預售樓花同意書，為即將首輪開售的新世界（017）大圍站上蓋項目柏傲莊III項目。

5月新增申請為新界大埔露輝路36號，為大埔市地段第223及229號，即2016年11月9日由希慎與香港興業合作、以共33.93億元投得的兩幅政府官地，鄰近倚龍山莊及淺月灣，總樓面面積約49.68萬方呎，涉及41座三層高洋房及14幢五層高低密度分層住宅大樓，共提供262伙住宅單位。

長實洪水橋項目命名「#LYOS」

此外，相關文件亦顯示，長實將其洪水橋洪元路項目改名為「#LYOS」。項目涉及341伙住宅單位，關鍵日期為2023年9月30日，相關名稱含意尚不清楚，未知日後讀出名稱時是否需讀出「#」。長實發言人表示，稍後將正式公佈命名含意。

另外，上月批出預售樓花項目為新世界大圍站上蓋項目柏傲莊III項目，共涉及892伙住宅單位，並將於今日首輪公開發售331伙，前日截收認購登記，勁收逾2.7萬票，超額認購逾80倍，平1997年東港城紀錄，再成新盤票王。