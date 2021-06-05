幾日前，電動超跑獨角獸 Rimac 出新車，全球限量僅150 輛，售價240萬美元起。

若冇留意開電動超跑，未必知道 Rimac。佢早年首架出品Concept One，賣點係每個車輪配一個電動馬達，加速100公里僅2.5秒，當時打敗咗Tesla P90D及LaFerrari。

大家或會問，比起Tesla，Rimac產能會係點？要知道，Concept One 全球出得8架，新出嘅 Nevera 亦只限量150架。雖然每架成百幾二百萬美金，但賣晒都唔夠10億美元喎？

早兩日，我同創辦人S視像會議，佢創業前做金融，喺香港參與過 Rimac 嘅A輪融資。佢話表面上 Rimac 係電動超跑，但佢價值在於自家嘅技術，包括電池組、傳動系統以至引擎控制單元。他日唔止於電動跑車，套用喺電動車、電動單車、甚至航海業亦無不可。

其實創辦人S檔生意，都係同一個邏輯：表面上做緊consumer market，但最值錢，都係內裡技術同工藝。

佢三年前轉換跑道，睇中智能家居範疇，揾嚟歐洲嘅科學家，喺香港開檔搞傳感器，推出咗混合16種感應、號稱全球最細嘅智能傳感器，包括聲音、嗅覺、温度、濕度、光度、震動、移動、二氧化碳等不能盡錄。

創辦人S最近上咗電視新聞，應用場景係照顧長者需要。因為好多老人家收收埋埋，或者記性唔好，幾時做咩，做過啲咩，有冇異狀，未必可以清楚同人交待。機器唔識講大話，住所安裝咗傳感器，長者生活嘅起居，幾時去廁所，去幾耐廁所，幾時煮飯，幾時訓覺，完完全全無所遁形，好適合用於照顧獨居老人。

當我嚟到英國，發現呢邊居住環境，同香港好唔同，智能家居sensor，其實有數之不盡嘅 use case。係英國住 house，唔會有保安員，咩都要靠自己：警鐘、煙霧感應器，只係好基本，防盗 cam 都係必需。此外成日上落樓梯，要有識得感應移動、按時（例如日落）開關嘅燈具，亦變咗好重要。

Google嘅智能speaker有個功能，就係佢知你幾時係屋、幾時外出（因為你部手機俾咗 permission 佢），可以自動幫你啟動預設指令，例如定時開燈扮有人。但其實。唔需要透露個人行踪，屋企裝咗創辦人S嘅傳感器，亦自然知道，間屋幾時有人幾時無人。

香港有唔少智能家居，或所謂智慧城市嘅初創，但其實大部分，都係用緊人地嘅技術，少有好似創辦人S，喺香港發明世界級工藝嘅原創技術。創辦人S要籌錢，照計無難度，但撞正疫情唔可以周圍飛，反而刺激佢簽下巨額B2B訂單，嚟緊一段長時間無資金煩惱，可以話因禍得福。

尹思哲

http://linkedin.com/in/wanszezit

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