過去18歲沒戴錶不過有時間，夠我沒有後顧野性貪玩。大家還記不記得18歲的時候正在做甚麼？剛進大學還是已經出來工作？相信不同時代對18歲的感覺或定義都不同，因為以前18歲已經是真真正正的成年人，有很多人讀到中三就畢業出來工作，18歲也許已經成為父母。但是，現時18歲可能是中學生一名，最多也是大學一年級學生，對於現實世界包括結婚、生兒育女、錢甚至樓等等應該沒有太大概念。除了受到現今環境影響之外，加上家人的幫助，根本在18歲時不需要有任何思考及顧慮。儘管如此，世間慈父慈母多的是，香港有樓在手總是高人一等，不再愁住屋問題，更何況是豪宅？今集主角就是「前財爺」梁錦松的女兒梁司渝。

樓市交投暢旺，名人連環入市搶購新盤，亦有資金投入買二手豪宅。中半山豪宅御花園一個逾2000呎單位，獲買家以8580萬元購入，呎價4.1萬元，買家登記為梁司渝，與前財政司司長梁錦松大女兒同名，不排除屬同一人。有指梁錦松與伏明霞在2003年誕下大女司渝，意味女兒一滿18歲成年，即擁有一層半山豪宅。

回看梁司渝個人資料不多，筆者就以網上資料2003年2月26日作計算，即屬庚金，八字為癸未、甲寅、庚午，身弱格局，她命中屬木月柱的偏財星極重，偏財代表一生收入不穩定，容易做冷門、偏門以及大上大落的工作。另外，亦代表容易得到偏財收入，即是收豪宅做禮物等等。因為月柱代表18歲至30多歲，所以這段時間亦容易行偏財運，絕對符合爸爸送豪宅的情況。但她一生以屬木的財星為忌，衰財運也是好運，只是容易左手來右手去，或可能暫時得物無所用，但畢竟也是不錯。至於用神，身弱當然是要靠印星和比肩。土代表印星，即貴人、母親和長輩，一生有貴人、母親及長輩支持。金代表自己、兄弟、朋友和平輩，一生以金為用，即是一生有兄弟、朋友幫助。加上，今年是辛丑年，是屬土和金，正正就是用神年，而月柱運加上流年正確，18歲收逾8000萬元豪宅也不覺得驚訝。

回看梁司渝3歲起大運，先行十年正財大運，再到13歲行十年屬火和土的七殺和偏印大運，兩者都是洩木剋木的元素，所以令到財星得到平衡，不會過重，忌神力量反而減少，從而得到平衡。加上，她最好的大運是由33歲打後，因為會行超過30年屬土和金的大運，都是行印星和比肩大運。身弱的人一旦行印星和比肩大運，賺錢能力、名利自然會越來越多和強大，所以，就算爸爸不送豪宅，出身在爸爸是「前財爺」，媽媽是前國家隊跳水皇后，生於富貴之家，讀書讀國際學校，行運行足超過30年，還不是人生勝利組嗎？送豪宅？不是重點了。

爸爸雖然辭去官職近二十年，但仍是南豐集團主席兼新風天域集團主席和聯合創始人，有知識、有地位怕甚麼？最重要是仍然有能力送逾8000萬元豪宅給女兒作為成人禮禮物。

梁錦松曾經接受傳媒訪問時，表示自己相當關心教育質素，在長女司渝13歲的時候，替她由傳統名校轉到國際學校就讀，希望女兒可以得到更開心的讀書環境，又認為教育是「求學不是求分數」。當然，送逾8000萬元豪宅作為成人禮禮物，究竟有幾多父母做得到？而且有甚麼深層教育意義？應該要問他本人才知道。

白雪

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