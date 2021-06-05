1992年2月19日早上9時，三哥開始第一階段的化療。我們姊弟妹和三嫂一共10人，分為3組，24小時陪伴三哥，方便照顧及支持三哥一同對抗癌魔。2月22日凌晨時份，已經是我第4個晚上單獨一個人留下陪伴三哥，內心忐忑不安，思緒萬千，但願三哥能安然渡過這次厄運，則我折福多少年也在所不惜。猶記得1976年夏天，爸爸要動腦手術切割壓著三义神經線腫瘤的時候，我每晚都向上天禱告，我答應上天，如能令爸爸手術成功，我願意折福十年，幸運地，爸爸那次手術成功，直到2010年1月主懷安息，感謝上天。

從2月22日凌晨開始，我每晚都用同一方法向上天祈禱，感覺有信心再次成功，所以就對臥在病牀上望着天花板若有所思的三哥說：「你一定要像處理公共事務那樣地堅定意志、排除萬難去面對和克服未來3個星期的化療。」之後我更鼓勵三哥說：「昨天，你把暖風吹滿了生命之帆；今天，漸漸駛向似錦的前程；明天，勢必能達到理想之地。天將降大任於斯人，必先勞其筋骨，磨其心志，所以，三哥你一定能做到，一定做得到！」

3月10日，三哥晚上精神特佳，心情也特別好，他主動對我說：「血癌，以前只是一種令人聞而震驚的病症，現在方體驗箇中痛楚，抵抗力極度衰竭時迷迷惘惘，發燒起落不定，囗腔潰爛，有抵抗力時比較好些，但衰弱時，卻成了周而復始的苦楚；脫髮後的儀容，一時間令我心裏難言感受。」

我安慰他說：「不管如何，我深信三哥你一定能憑着堅强意志，接受這一次艱辛的歷程，况且你在這次抗癌歷程中並不孤單。每天有着至愛的家人，兄弟妹及成千上萬的市民為你祈禱。」三哥繼續說：「我本來沒有任何宗教信仰，但病中經歷，令我深信世間有主宰，人稱之為上帝。基督徒善心的關懷，不斷寄來數千多封的慰問信及小冊子，表達了他們的關懷，增添我抗病的勇氣，加上醫護人員殷勤的照料，令我感激萬分。」

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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