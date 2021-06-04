【本報訊】6月4日的港股總離不開敏感數字。受美國擴大制裁中資企業禁令名單的不利影響，又遇上人民幣連日回吐，恒指全日反覆向下。但令人嘖嘖稱奇的是，由上午10時半至1時半期間持續在28964點上下拉鋸，據彭博終端機顯示，包含「8964」的報價出現35次之多。香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民分析指，港股上周強勢，適逢本周人民幣轉弱，恒指隨之回吐，在天時地利人和下，以致昨日來回刷出「8964」。

早在周四的交易日，恒指臨尾市曾挨近28964點，在好淡爭持下終以28966點收市。及至昨早便傳來美國制裁措施及人民幣下挫的負面消息，在A股低開下，恒指最多跌228點，至28737點。有趣的是，內地法工委透露於印花稅法草案適當降低稅率的意向，獲市場視消息為潛在A股印花稅減免，上證綜指最多轉升近1%，深成指亦曾升1.5%，但恒指反彈力度不大，恰好在28964點上上落落。

除淨中資藍籌股受壓

蔡嘉民指出，他過去曾比較人民幣離岸價（CNH）及恒指走勢，發現當CNH走勢越強，港股也越大機會走強，相信是CNH強勢利好H股市值及節省業務成本等，吸引即市資金進行A、H股套戥交易，即買入H股、沽出A股，以及造好港股居多，反之亦然。恒指昨日最終跌47點，至28918點，成交額1,929.96億元，兼淨流出10.87億元北水。

事實上，人民幣昨連跌第四日，其中兌美元的人民幣在岸價（CNY）貶值160點子至6.4092算，四天累跌485點，是2020年10月以來最大單周跌幅，CNY亦跌近100點子至6.4074算。彭博分析文章指出，人行並不樂見人幣升值過快，在本周二上調了金融機構外滙存款準備金率，以收緊美元流動性，並紓緩和人民幣升值壓力，為14年來首次；彭博另一篇文章統計，在港上市的中資企業將於6月派出168億美元股息，較5月多出了100億美元，料人幣有機會在6月見今年高位。

多隻上周至本周除淨的中資藍籌股弱勢，其中碧桂園服務（6098）昨日插4.14%至76.45元，石藥（1093）跌1.64%至12.02元。

另外，美國總統拜登周四簽署行政命令，擴大前總統特朗普的禁止美國企業和個人投資解放軍控制等企業的名單，新增數量超過20間，令總數升至59間，涵蓋航天、建造、運輸、化工、電子、通訊等領域，企業則包括中國海防、中光學和中船防務等。拜登在行政命令中提及，中國的監控技術用以「助長鎮壓或嚴重侵犯人權，破壞了美國及其盟友的安全或民主價值觀」，因此決定擴大對中國企業的投資禁令。行政命令將於美國東部夏令時間8月2日凌晨12時01分生效，投資者有一年緩衝期撤資。外交部發言人汪文斌表示，指美國政府濫用國家力量，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

騰訊高層再減持套現

權重股騰訊（700）再遭管理層減持，集團執行董事兼總裁劉熾平先後於本周三及四沽貨，共減持30萬騰訊股份，套現1.89億元，令持股降至0.58%。騰訊昨日跌0.65%，收報611.5元。