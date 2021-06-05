樓價持續向上，市民蜂湧入票搶新樓，早前破紀錄大收2.7萬票，成為97年後新盤票王的大圍站上蓋柏傲莊III，今首輪開售331伙，折實均價約2萬元，入場費675萬元。中原指，有一組新界豪客斥約1億元掃入6伙3房單位，部份單位須付15%辣稅。

新世界（017）旗下大圍柏傲莊III今日在荃灣愉景新城開賣第一輪合共331伙單位，實用面積310至1,011方呎，折實售價674.8萬至2,529.5萬元，折實呎價17,779元至25,781元。兩批單位折實平均呎價分別19,999元及21,368元。

早上8時起為A1組揀樓，每人最多可購四伙，其中一伙須為三或四房戶；A2組可購一至四伙；B組一至兩伙。

現場所見，商場內架起圍欄，用以分隔人流，每一組準買家分時段進場，秩序良好。根據發展商的銷售揀樓程序，每小時約100至200組買家進場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，該行出席率約7成，有一組來自新界的家族客斥資1億元購入6個單位。個別單位需要付15%辣稅。另一組將軍澳買家以約4900萬購入4伙。另有一組客原打算購入11間，不過由於籌號較後，或未能購得11伙。

陳永傑認為，由於早前黃竹坑新盤大賣，不少投資客出現，同樣屬鐵路上蓋大型項目，價錢比較下柏傲莊平約三分二，令到個別買家轉買柏傲莊。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，該行今日出席的準買家約有八成，出席率屬近期新盤中高比例，該行有買家預算購2間三房及2間兩房，涉資約5000萬元。

市況方面，預計今個月新盤成交量達到2500宗，但料二手市場同樣成交暢旺，不會搶走二手客源，樓價則料月內升2%，有機會超過歷史高位。

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