【本報訊】內地隱形牙套生產商時代天使（6699）昨次日招股，由於不少散戶首日已落飛，因此次日孖展在各大證券行未見大進賬，整體較前日多約520億孖展額，孖展突破2,000億元。

統計14間券商，累計為時代天使借出2,089億元孖展額，其中耀才借出423億元；富途借出418億元，輝立借出324億元。以公開發售集資2.91億元計，超額認購717倍。單計券商部份，時代天使孖展額已超過「凍資王」快手（1024）。時代天使將於下周二截止公開招股。

科濟藥業入場費1.6萬

另一方面，生物科技公司科濟藥業（2171） 將於後日下周一招股，是次發行約9,474.7萬股，招股價介乎29.6至32.8元，一手500股，入場費16,565.3元，最多集資31.08億元；預計下周四截止招股，6月18日掛牌。是次招股引入九名基石投資者，合計認購2.3億美元（約17.94億港元），佔集資額逾半。該公司專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法，但尚未有營業額。

此外，據路透旗下IFR報道，中駿集團（1966）旗下物業管理業務中駿商管，已通過聯交所上市聆訊，預期目標集資3億美元（約23.4億港元）。