最近在溫哥華除了帶客搵樓睇樓之外，其餘所有時間都被Mirror演唱會片段及「Error自肥企画」攻佔，這班台前幕後年輕香港人（背後應該亦有熱血中年支撐）的創意、活力、智慧、理想、努力、能力、堅持…….等，真係十萬八千里都感覺到，絕對不是單靠旺角睇樣就可以比較。如果12月真係有紅館show，我前兩日打了第一劑輝瑞，暑假應該可以打第二劑，年底有望可回港一轉。

言歸正傳，五月份溫哥華正式樓市數據未出，但感覺上仍然熱鬧，地區校網好的盤，閒閒地收十幾個Offer。雖然subject free（無條件買樓）搶盤情況於地產管理局收緊指引後似乎有所改善，但樓市價格仍居高不下。市場一直有分析表示價格於暑假或年底有所回落，主要因為銀行再收緊壓力測試條件及政府為免樓市過熱而制定的新措施等等。我無水晶球，我不能預知未來，但建屋木材價格不斷上升，BC省的最低工資亦會於6月1日由$14.6/小時增加至$15.2/小時，再加上注射疫苗普及化，開放邊境指日可待。到時移民及工作簽證重新啓動入境，大學已公佈於9月回復面授課程等因素都令樓市需求增加，最終價格升跌，視乎供求，要樓市價格逆轉，可能需要點時間或人為因素。

今次應讀者要求介紹一個50萬加幣（約320萬港元）以下的Richmond盤。地點位於Richmond West Cambie，距離機場大約12分鐘車程，而距離華人食店、日用超市等，則只需五分鐘車程。單位樓齡5年，實用面積 631呎，1房1廁連1個車位，售價43.8萬加幣（約280萬港元），平均呎價約695加幣（約4,400港元）。單位每月管理費約350加幣（約2,250港元），包水、煤氣及公共設施，而2021年地稅約1,648加幣（約1萬港元）一年。

該屋苑於今年 3 月曾成交一個單位642呎，同樣1房1廁及1車位，成交價為53萬加幣（約340萬港元），平均呎價為約826加幣（約5,300港元），較介紹單位高接近 20%。

Betty Chu

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