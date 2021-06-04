舖王鄧成波（波叔）縱橫工商舖市數十載，高峯期曾擁有逾200項物業，惟一場金融風暴將其買舖上市夢化為烏有，曾經風光一時的舖王頓變負債纍纍；及後隨着市道轉好，舖王亦成功捲土重來。與其相熟的地產代理表示，波叔以往入市一向「快、準」，亦會親力親為「睇貨」，造就其數百億物業王國。

波叔於市場打滾多年，買入物業多不勝數，今年更憑47.5億美元（約370.5億港元）身家擠身福布斯中國香港富豪榜第19位。與其相識近30年、不願具名的地產代理指，波叔為人友善，更待代理如朋友般，「我入行第一個電話就係打畀佢......佢份人好友善，基本上只要你開聲，件貨佢又啱心水，佢都會盡量幫你買；多數舖位佢都會自己親身落去睇......佢落決定出名快，出個價都好貼市，眼光好準。」

據代理統計，波叔於2017至2019年間，大手掃入工商物業、酒店、舊樓等多項物業，涉資逾266億元，當中最貴重莫過於2017年2月時斥23億元，向恒地（012）購入觀塘麗東酒店，及後易名作悦品海景酒店 ‧ 觀塘，總樓面約23.53萬方呎，提供598個酒店房間，即平均每個房價385萬元；其次則為荃灣汀蘭居全幢，總面積約21.6萬方呎，共有438間客房，波叔同樣於2017年以16.8億元買入，平均每個房間造價約384萬元。

直至近年，波叔把業務交由兒子鄧耀昇打理，藉此支持其發展酒店、護老院等事業；惟多次傳出財困消息，並有指波叔大幅拋售物業、「撲水」救子，其中單計去年全年已連推價值逾102億元貨於市場放售。

受訪地產代理慨嘆，波叔近年入市「過於進取」，「5、6年之前佢入市係好準，後尾可能年紀大，有啲又為咗佢個仔（鄧耀昇）去買，變咗出價都有啲偏離咗市場。」事實上，波叔更不惜蝕沽物業套現，包括今年初以4億元售出西貢花園地下入口及1樓舖，面積約28,439方呎，較其2017年市傳買入價4.38億元，蝕3,800萬元或約9%離場。

對於波叔上月中驟逝，該名地產代理坦言，「真係好唔捨得佢，同佢嘅關係已經唔係經紀同客......我成日都同佢講『我已經當咗你係細叔伯』；同佢個仔冇可能好似波叔咁，處事手法同對人都好唔同。」

事實上，自波叔辭世後，市場即流傳一份鄧氏家族待售物業表，並列有39項物業及「即簽即賣」價錢，當中標價較高的物業包括油麻地窩打老道40號寶翠大樓、即婚禮統籌公司拉斐特（Lafayette Wedding）舊址，即簽價高見3.38億元，以項目總面積約2萬方呎計，呎價約1.69萬元。

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