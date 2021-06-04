【本報訊】美國勞工部昨日公佈5月非農新增職位錄55.9萬，少過市場預期65萬，美國5月失業率為5.8%。分析指今次數據表現屬好壞參半，美國勞動就業市場復蘇之路仍崎嶇，為美國經濟過熱和通脹失控上升的憂慮略為降溫。10年期美債孳息昨日失守1.6厘水平，回落至1.57厘。美股挑戰歷史高位，道指早段曾升135點。

新增職位失業率遜預期

美國疫苗接種計劃順利，經濟活動陸續重啟，美國非農新增職位數目未如預期。繼今年4月美國非農新增職位錄27.8萬，遠遜市場預期後，5月美國非農新增職位亦少過市場預期。美國上月失業率為5.8%，亦遜預期5.9%。彭博分析稱，儘管美國5月新增職位的數量多過4月，但勞動參與率下跌，時薪持續上升，反映勞動力短缺問題持續。這並不是美國僱主增聘意欲低，而是部份美國人未能及時重返就業市場，原因包括依賴失業救濟和津貼、留家照顧孩童需要等。還有，美國上月失業率下降，其中一個原因是約16萬人離開勞動就業市場，這對於美國尋求強勁經濟復蘇不是好徵兆。

數據令投資者擔心聯儲局提早收緊貨幣政策與加息的憂慮稍為降溫，美國國債孳息周五由1.63厘掉頭回落，美滙指數亦暫守90美元水平，曾見90.057，跌0.5%。紐約股市造好，約本港昨晚約10時15分，道指報34685點，升109點；標指報4219點，升26點；納指回勇，曾升161點至13778點。