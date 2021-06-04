舖王鄧成波雖然生前兩次面臨破產危機，但仍在2021年香港富豪榜以47.5億美元（370.5億港元）資產，位列第19位。訃聞僅以鄧成波全體家眷代替傳統逐一列出後裔名字，亦未有列出子女及妻室數目，但根據過往傳媒報道，波叔一生有兩段婚姻，五名兒子，各自有自己事業。同時亦有一位紅顏知己及一名私生子。

長房低調傳次子曾被擄走

波叔在發跡前的第一段婚姻中，結婚首三年就生了三個兒子，分別是耀宗、耀文及耀輝，不過，其後妻子與兒子移民到美國唸書，兩夫婦聚少離多，最終在84年離婚，他與前妻的三位兒子均已超過60歲，其中耀宗更已屆退休年齡，主要負責管理家族公司成功集團，而次子耀文則負責租務業務，由於成功集團相對較低調，加上有傳次子耀文曾在90年代被擄走，獲釋後就變得更低調。

而三子耀輝是長房唯一往外闖的成員，在父親協助下從事眼鏡生意，在1993年創立愛視美眼鏡，主力走平民路線，在兩年後創辦主打高檔路線的尊貴視力，有傳長和（001）創辦人李嘉誠亦是其「客仔」之一。目前分別在本港擁有6家及2家分店。鄧耀輝在2018年接受《iMoney》訪問時提到，當年入行是「被人『氹』咗，說眼鏡毛利高，而事實上當年真的是很高，但現在已「無呢支歌仔」，「最多乘二（兩倍）、二點幾，最多乘三（三倍），但平均已不可能。」

四子主力零售及飲食業務

其後波叔在80年代初邂逅葉少萍後，再娶她入門，他於04年接受《壹周刊》訪問時提過「以前做車行，有次收 到一架BP163的車回來，我太太話B是波；P是萍，都幾好，跟住我話有『163』就買啦。」當年他已持有8個「163」的車牌。

他與葉少萍育有兩子，分別是耀邦及耀昇。不過，波叔從來沒有向傳媒透露過共有多少兒女，當年《壹周刊》曾引述消息說，他尚有一位紅顏知己，名叫徐月，是多年前在酒樓認識的上海姑娘，由紅顏知己所生的小兒子，當年仍唸小學，相信至今已長大成人。

至於四子耀邦目前主要打理零售業務，他在2018年創辦良道有限公司，旗下有五個零售品牌包括在社運時期被誤以為優品360的民生Daily Manson，The Jason正品堂等，近年亦幫手打理家族飲食生意，包括鴻星及東海酒家。

細仔大搞酒店令公司陷財困

外界視為波叔最疼錫，波叔亦視他為接班人的孻仔耀昇，則與波叔一同創辦陞域集團，根據陞域網站資料，公司夥拍鄧成波家族共同管理總值730億元房地產組合，除管理家族730億房地產組合之外，陞域業務亦涉及房地產投資及管理、酒店及餐飲業務，通訊服務（即近年入主的創業板上市公司易通訊（8031）；金融服務；安老服務，即近年入主的松齡謢老集團（1989）；以及創業創新平台。

旗下酒店業務更曾計劃於2021年上市，根據公司網站資料，目前旗下酒店有五個品牌，提供3300個房間，是本港三大酒店集團之一，同時亦有近20間食肆及婚宴場地。雖然鄧耀昇在2019年談上市時曾指出：「絕力有能力儲夠業績上市」，但隨後即遇上疫情，而這些亦是最受疫情影響的行業。再加上近年因過度發展而陷財困，令波叔需出山救亡。

雖然五子看似各自主理不同的資產，不過，過往波叔所有的房地產買賣多以其個人名義處理，在過往的訪問中，波叔亦不時提到其投資決策：「每次商舖投資都由我做決定，因為我唔想俾下一代覺得太容易賺錢，要俾佢哋做啲低回報工作，從經驗中學習。」而在陞域集團介紹中與「鄧成波家族」共同管理的資產未有仔細交代，亦未有交代「鄧成波家族」是否代表由長子耀宗管理的成功集團。加上波叔死得突然，未知是否已完全將資產分配及交接。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略