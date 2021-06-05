Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有港人買家用13萬英鎊（約140萬港元）購入永久業權的五房排屋。物業位於Crewe市中心，10分鐘步程內便能到達火車站和兩間大型超級市場。校網良好，在物業的30分鐘步程內已有7間Ofsted評級「良好」學校和1間「優異」學校。房屋保養得宜、設計簡潔，只需稍作粉飾便能入住。廚房空間寬闊、設備齊全，後花園更有雜物間。兩間主人房設有套廁，在市場上較為稀有，十分適合大家庭居住。

在BNO「5+1移民方案」落成後，有不少港人舉家移民英國。英國業主有權調查租客的背景和收入狀況，由於港人沒法提供過往租屋紀錄，並沒有在英國的收入，所以較難在英國租到住所。故此，當中有部份移民人士選擇先在香港購入英國房產，得到英國住址後，能更有效率地安排搬家運輸和為子女安排入讀學校，甚至先申請好水、電服務和開設英國銀行戶口，到達英國後便能即時入住。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略