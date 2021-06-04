一代舖王鄧成波，一生大起大落，60年代炒舖起家，自發跡後一直以上市為目標，但亦因過度擴張，先後兩次瀕臨破產，甚至連代表作旺角電腦中心，亦因財困而出售予大鴻輝，但人稱波叔的鄧成波卻從未言敗，即使被問起面臨破產的事，他卻可從容豁達地說出人生道理：「身家無咗，但仍有健康。」

波叔五歲喪父後就與母親來港定居，18歲來港首一份工是電器舖當櫃面，其後再做學徒，安裝霓虹光管招牌，再以組公司接生產，並藉此賺得一桶金，60年代末開始地產投資，炒賣西環一帶住宅樓花，其後於70年代與朋友合資開酒樓，首度進軍飲食業，同時亦都令他對商舖有認識，炒賣地產的重點亦轉向工商舖，隨著本港經濟起飛，波叔的身價亦開始暴漲，他在2004年於《經濟日報》的訪問中曾提到，在90年代樓市高峰期時，擁有的物業多達300多個。

商舖越舊越值錢

多年來在商舖斬獲甚豐的他，曾與傳媒分享炒舖心得：「你會帶仔去該區買，你個仔又會帶佢個仔去該區，該區便是最好的。」他多年來都鍾情商舖的原因，是因為「越舊越值錢」，當人口不斷增長，商舖的價值會不斷上升。

正值97年樓市高峰期，波叔開始計劃將旗下一手創立的成功實業分拆上市，為圓這個上市夢，波叔在97年大手購入多個商舖，涉資近20億元，當中有不少是過億元的交易，包括尖沙咀重慶大廈地庫全層，當時購入價達到3.7億元；美孚新邨永安百貨交易亦達3.3億元時（最終沒有完成交易）；多個項目中以旺角銀城廣場交易額最高，達到4.9億元。當時他的物業組合市值已達到超過70億元，

金融風暴毀上市夢

但一場金融風暴，摧毀了波叔的上市夢，他在04年接受報章訪問時曾重提當年往事：「當年物業價格大幅回落，我在高峰期擁有的店舖物業亦都不例外地大跌價。」波叔原本計劃在1997年12月將成功集團上市，正是金融風暴後的一個月，若這場風暴遲一個月發生，成功集團已經可以如期上市，但人算不如天算，這場風暴令他旗下物業成為負資產，市場當時盛傳他旗下物業負資產金額超過10億元。

他當時需要將多項商舖交易撻定或踢契才可以「甩身」，雖然身家唔見一大截，但順利避過破產一劫。他事後亦形容：「人在江湖，身不由已」，又說「我唔食、身邊的人都要食，經紀都要開飯。」經過超過一年的調整後，波叔才東山再起，對於這歷史性一役，令他「要知進退」。

身家唔見一大截

已學會知進退的波叔在其後廿多年積極累積財富，為幾個兒子的「錢罌」作準備，他曾透露，自己投資店舖時喜歡做「獨行俠」，這樣決策快及獨斷，最重要的是「賺蝕都係自己」。「每次商舖投資都由我做決定，因為我唔想俾下一代覺得太容易賺錢，要俾佢哋做啲低回報工作，從經驗中學習。」

這個情況直到細仔鄧耀昇在2011年幫手打理家族生意，與波叔拍住上，先打理物業買賣，其後再接手管理飲食集團，近年再主力發展酒店業務，對於孻仔波叔有讚無彈：「Stan不煙不酒，做事非常認真勤力，我給他90多分，剩低的分數，鼓勵他繼續進步。」

直至2017年，上市一事經過廿年後終於向外再度重提，而主要推動的則是波仔鄧耀昇，而上市的資產是旗下16間酒店及服務式住宅；再經過兩年將家族資產整合後，鄧耀昇對外披露，家族資產超過500億元，而酒店業務，即旗下以悅品為品牌的酒店，則希望於2021年上市，但隨即遇上歷時超過一年的疫情。

疫市下陷第二次財困

這個被波叔形容為「百年不遇」的疫市，所有不可能發生的事都接連發生「即使想賣樓套現都賣唔出」，他在今年3月接受《星島日報》訪問時說：「我16歲出來做事、今年80多歲，從來沒有遇上！」同時亦都承認過去兩年的疫市下，的確導至周轉不靈，在最艱難的時候甚至要借財仔，「銀行都借到爆，咁就貴啲都要借，要供樓維持商譽」。

為應付急轉直下的市況，當時已半退休狀態的波叔都要出山撲水，由2020年第4季至今年第1季，公司沽走11項物業，套現17億元。沽出的資產包括鐵約巨舖、旺角及太子舊樓地盤，當時波叔亦顯得十分不捨：「件件都好，都是寶貝！」出售的物業包括旺角豉油街61至67號地盤，西貢花園地下入口及1樓等。放售物業這個舉動亦一直持續至波叔逝世前，至今仍有逾百億物業於市場放售。

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