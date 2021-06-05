早前莎莎（178）於曾被譽為「全球最貴租」的羅素街之8號地下及一樓的7,041平方呎舖位撤出，由美國漢堡包快餐店Five Guys接手，將開設其在港的第6間分店。這家35年前在美國維珍妮亞州只是一間專做外賣的小店，時至今日於全球共有1,700多間分店，4月更在上海開設中國第一間分店。Five Guys 35年來堅持所有漢堡包及薯條都是每天新鮮即製，而且只選用新鮮的免治牛肉做漢堡，絕不用急凍貨，所有Five Guys分店更加只有冷藏庫，沒有冰箱，這種執着有別於一般的外國連鎖快餐店，而是充滿匠人精神，難怪連美國前總統奧巴馬都親臨門店幫襯。

Five Guys的官方中文譯名為「五兄弟」，但真正創辦人其實是這5兄弟的父親Jerry Murrell，開漢堡包店的idea可能來自5兄弟的祖母，因為Jerry Murrell的母親經常對他說：「在美國，如果你能替人剪髮，或在酒吧調製出一杯美味的雞尾酒，又或製作出美味漢堡，你定能賺到錢。」

成長於密歇根州一個中產家庭的Jerry Murrell小時候就對煮食產生興趣，不過他並非一畢業就做漢堡。1967年大學畢業後，他進入一間保險公司工作，後來Jerry Murrell結婚並生下3個兒子，但卻離婚收場。1974年他帶着兒子們搬到維珍尼亞州北部；1981年再婚，兩年後再生下了與第二任妻子的首個兒子。

1986年，Jerry Murrell趁幾個兒子臨近高中畢業，竟然提出一個虎爸虎媽諗都不會諗的提議：「阿仔，一係你哋就創業，一係你哋就繼續讀書。」商量後，4兄弟揀了前者，Jerry Murrell就用了原本留給兒子們讀大學的學費、近7萬美元（約54.3萬港元），在當地開了第一間Five Guys。其後Murrell家庭再次添丁，更加貼切Five Guys這個名字。

經過多年努力，Five Guys在維珍尼亞州開了5間分店，已到了家庭式經營的極限，於是孩子們不斷遊說Jerry Murrell試行特許經營，結果全家再次做了一次重要的決定，以特許經營的方式拓展業務，在短短18個月內出售了超過300單位的經營權。為求吸引更多客人，有加盟商建議為Five Guys菜單添加新品種，有指Five Guys曾經試過賣雞肉三明治，但一星期便下架，因為Jerry Murrell憂慮做不好新產品而影響聲譽。

毋望初衷，即使面對食慣小籠包、上海粗炒的顧客，上海Five Guys的菜單依然保持不變，並堅持供應人手製作的漢堡包，以及用純正花生油炸出即叫即做的炸薯條。在甚麼都講求變化和創新的現今世代，Five Guys的堅持值得尊敬。

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