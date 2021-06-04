舖王波叔多年來炒賣多項商舖物業，早年更擅長將商舖，提升物業價值，他曾說：「搞商場要慢工出細貨，更要有租後服務。」當中代表作是旺角電腦中心，從91年以6000萬購入，2004年以近3.93億易手，大賺3億差價，但仍慨嘆：「如今已不能造一個同樣成功的商場」。

旺角電腦中心前身是域多利戲院，於70年代重建後成為豪門酒樓，波叔在1991年以6000萬元向有舖俠之稱的周南購入，將邀得有「商場醫生」之稱的沈永年策劃改建，將其重新包裝成為主題商場，即電腦商場，當時長期租滿，波叔在將其出售前曾提到：「商場月租收入達到280萬元，回報達到8厘半。」是他旗下收租最多，回報率最高的商場。

上市大計全因一餐飯

不過，這個他的得意之作，最後因亞洲金融風暴後減磅而賣走；97年波叔計劃將旗下物業上市，因而擴大規模，提到當年上市的想法，他說：「有一次與銀行高層食飯，席中有一人提出話可以幫我上市，當時是96年中，當年銀行貸款利息8厘幾，上市集資派給小股東只需要4至5厘，因為我貸款銀碼大，所以幾厘息差好遠，所以咪上囉！」

但計劃上市的70億物業組合中，有40億元按揭貸款，一個金融風暴後，資產價值大跌至只有30億，波叔頓時變成負資產，為求翻身，當時波叔除不斷入稟以圖則不準確及業權不清楚等為由踢契，同時亦由大屋搬細屋，原本居住的南灣道蕙園4層5000多呎大屋都要出售，但他仍然看得開：「總之有兩餐咪得囉，多你又食唔完。」而旺角電腦中心亦因為要減債而在2004年3月易手予大鴻輝。

行內公認好脾氣能接受負面指控

波叔在投資地產40年，是行內公認好脾氣，會接受負面指控的人，甚至面對競爭對手，亦會表現仁慈一面，曾有行家致電波叔指對某物業感興趣，希望他不要出手爭奪，他毫不思索便答應，令他在圈內人緣佳，與其他舖位投資者感情深厚，而當年接手旺角電腦中心的大鴻輝亦是其戰友之一。

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