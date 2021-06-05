騰訊（700）有份投資的內地網上招聘平台「BOSS直聘」母企看准網，正式向美國證監會遞交IPO申請，尋求於美國納斯達克上市，並發行4,800萬股美國預託股份（ADS），價格介乎每股17至19美元，預計集資最多9.12億美元。

看準網於2013年成立，旗下「BOSS直聘」為一款手機應用程式，讓求職者與招聘人員直接在線聊天，據招股書顯示，公司去年收入19.4億元（人民幣．下同），按年增94.7%，淨虧損12.3億元，去年同期虧損7.34億元；今年首季平均月活躍用戶為2,490萬，按年增71.8%。

彭博數據顯示，若公司以上限定價，將是自今年3月IOT雲平台塗鴉智能籌9.47億美元後，中國公司赴美上市規模最大的一宗。上市後騰訊將持股8.6%，承銷商包括高盛、摩根士丹利及瑞銀。

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