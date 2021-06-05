深水埗南昌站新盤貨尾受捧，單日錄4宗成交，吸金近2,000萬元。由會德豐及信置（083）等發展的維港滙及新地（016）匯璽各售出2伙。

一手成交紀錄冊顯示，維港滙1座23樓B室，實用948方呎，三房套間隔，以3,308萬元招標售，呎價34,895元。同盤2座5樓B室，實用312方呎，一房間隔，以803.93萬元沽，呎價25,767元。會德豐同系的啟德Grande Monaco，以2,128萬元售出1A座7樓A室，屬827方呎三房套單位，呎價25,732元。

而匯璽6座25樓E室，實用381方呎一房戶，以952.4萬元沽，呎價24,997元；5B座38樓K室，實用461方呎兩房，以1,486.8萬售，呎價32,252元。

港島方面，萬科香港西營盤15 Western Street 10樓C室，開放式戶，面積213方呎，成交價657.7萬元，呎價30,878元。

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