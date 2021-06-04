頭5個月經歷起伏，年頭一度出現股Joy（按：網絡術語，指大牛市、股災的相反），到2月科技暴跌，至5月底才有見底跡象。隨著本港越來越多美股捧場客，今年一升一跌，成為衡量市場升幅、抗跌力及反彈力的最好時期，今期《投資導航》從指數、科技股、高增長股比較港股、美股兩個市場表現。

恒H科vs道標納 美股勝

若將恒指跟美股指數比較，其實並不公平，因為2月至5月美股兩大指數道指及標普出現大升市，沒有出現跌勢。美股市場之中，真正的跌幅來自納指，今年二月高位14,175點計，最低跌至12,397點，跌幅達12.54%，回到去年12月水平。

反觀恒指旗下三大指數：恒指、H指、科技指數，即使前兩者並非側重科技股的指數，但卻沒有跟隨道指傳統股的升幅，反而兩者仍然要面對高位下跌，當中原因，可能因為ATMX 佔恒指超過兩成比重有關係。至於H指的跌幅及反彈幅度亦跟恒指相近，情況跟美股道指及標普相近，但標普陸續引入Tesla等高增長股份，未來走勢或會更趨向納指。

至於兩地的科技股指數作比較，恒生科技股指數可以說是跌得快、升得慢，由二月高位11,001點，隨後3及4月反覆向下，跌至最低五月的7433點，跌幅高達32%。相對而言，納指曾於四月一到反彈至最高14,211點，升穿2月16日高位。反觀恒生科技指數，期內未曾重上10,000點以上水平，近日僅僅低位反彈接近12%，但反彈幅度似乎跑贏納指，但低位基數更低，反彈後仍遠遠未望見家鄉。指數上，美股輕勝。

ATMXJ VS FAANG FAANG勝

幾年前，投行將美股龍頭科技股統稱為FAANG，港股則隨着中概股在本港上市或二次上市終於儲齊一套ATMXJ。

FAANG今年高低位平均下跌14%，ATMXJ跌幅更大，高低位跌36.28%（見表），雖然反彈達兩成，但基數較低，股價絕對值差過FAANG。

比起指數，個股更能看到港股的缺點，美股三大指數今年走勢各有不同，即使板塊接近的Big Techs，今年二月的債息風暴，Big Techs跌幅相對克制，跌得最多分別為蘋果（AAPL）及Netflix（NFLX），跌幅接近兩成。Alphabet （GOOGL）更加體現霸權地位，3月至5月反覆破頂；Facebook（FB）在一輪抵制潮後業績增長強勁，3月起股價進入升軌；阿馬遜（AMZN）在4月底一度升至今年高位3550美元。

ATMXJ更大問題是股價升跌時間接近，撇除有政治打壓的阿里巴巴，TMXJ集中在1月至2月升至高位，然後股價一同散水，並且一同反彈乏力。炒家角度，資金有限，股價升跌有先後更能放大利潤。但若ATMXJ同步升跌，一注獨贏跟分注買沒有分別，兼要在潮退前趕住走。

至於停泊資金計，若果一隻龍頭股高位可以大跌超過四成，能夠接受這種幅度，其實可以轉炒契媽股。Big Techs股，仍是美股勝。

高增長股比併 打和

因為Ark Invest（ARKK）創辦人Cathie Wood在Tesla（TSLA）等高增長股中取得成功，令到破壞性創造、生物製藥股份更加被市場睇重，過去納斯達克市場是這類股份的搖籃，隨着更多中概股在香港掛牌，港股亦有一系列高增長股可以跟美股作比較。

Tesla自從加入標普500指數後，公司漸漸趨向Big Techs的「建制」，但股價走勢仍然較似高增長股。今年2月股價一度升上900美元，債息風暴之下大跌四成。Tesla較近似的股票競爭對手應為蔚萊汽車（NIO），但若以港股比較則為比亞迪（1211）。傳統分析會覺得市盈率越低，抗跌力應該較強， Tesla市盈率628倍，比亞迪使盈率107倍，比亞迪高位下跌50%，跌幅較Tesla更深。在高增長股面前， PE只是一個數字。

今年分別於2月及4月上市的快手（1024）及攜程（9961），相對可類比的美股為Snap（SNAP）以及Airbnb（ABNB）。除了攜程因為4月才上市，避過二三月的一劫，股價跌幅其實差不多。

另一隻當炒的美股生物製藥股，要數Moderna（MRNA），是今次疫情的主要疫苗股之一，由於BioNTech是德國外援，故不直接比較，雖然藥明生物（2269）期內並沒有成功研發今次的疫苗，但兩者的調整幅度以及反彈幅度大致相若。

港股及美股的高增長股，今年的走勢幾乎大致同步，打和。

總結：港股歷來走勢有以下特徵：升得快、跌得深、同升同跌、反彈乏力，即使近年湧入科技股，本質仍沒有改變，只是將幅度加劇。類似走勢可見諸於美股高增長股。不過，美股一旦上岸成為指數股，即使遇上今年二月的債息風暴，科技股跌幅有限，傳統股更加越升越有。相對美股，港股最大問題是「齊上齊落」，性質不同的股份都會同步升跌，不似美股會有先後分別。港股有如美股高增長股一樣咁好炒，但若用作資金停泊，即使是ATM亦遠遠未及美股指數股穩定。

記者：投資組

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