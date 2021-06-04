Sakura Japan呈獻：移家到日本 第一集

直播日期︰2021年6月7日（星期一）

直播時間：9:00PM

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果燃台

日本是不少香港人的家鄉，近年亦有港人透過不同方式移居日本，其中沖繩的陽光與海灘及慢活態度令人嚮往。移居當地的方式，當中最為港人熟悉的是辦理經營管理簽證做生意，其中要求公司註冊資本金不少於500萬日元（約35萬港元），看似簡單，但申請程序繁瑣。究竟移民日本除了經營管理簽證外，還有甚麼方法？移民日本現實與理想是否有落差？

《全球樓行》推出全新系列「Sakura Japan呈獻：移家到日本」，由6月7日起，一連三個星期一，晚上9時，帶你聽聽當地的港人故事。

無懼疫情 港男勇闖日本開民宿

第一集是現年44歲的Jack與太太，在2020年疫情期間由香港搬到日本沖繩，並以管理民宿方式申請經營管理簽證。夫婦二人喜歡沖繩的美景，貪其距離香港只是兩個多小時的飛行時間，但在不太懂日文情況，以外國人身份在當地租屋屢次碰壁，即使有日本籍的保證人都未必有業主願意承租。另外，他們從買地建屋，以至匯款到沖繩及申請民宿牌均是考驗重重。幸好均逐一解決。Jack指，由於沖繩曾有美軍駐守，當地以英語交流不是問題，若打算移居當地的港人，先要做定功課。

工簽移日港男 搵工跳槽貼士

第二集現年42歲的George，以工作簽證隻身從香港來到沖繩，曾在東京讀書的他說得一口流利日文，在當地生活不成問題。曾在香港從事飲食業的他，坦言在香港日夜忙碌只為糊口，沒有生活。在2018年獲得連鎖餐廳批出工簽移居沖繩，並且有公司提供宿舍，令他省卻不少租金。然而在日本餐廳工作了3年，訪問中George亦分享如何搵工跳槽的小貼士，他推介去市役所中的Hello Work（ハローワーク）搵工。

攝影師一家三口移日

第三集是攝影師Jason本身很喜歡沖繩， 2018年一家三口，以經營管理簽證方式從香港移居沖繩，並開設婚紗攝錄公司。由於日本在小學一年班前是不用上學的，當年只得6歲的囝囝托管在保育園，順道學習日文。

日本本地學校在4月份才開學，但Jason一家因沒有當地居住地址，分派入學遇上困難。由於經營管理簽證辦公室的地址，需與自住的地址分開，他們在6月才找到地方，令小朋友延遲了兩個月才入學。他指，當地小學至中學的學費均是全免，市役所會根據學生居住地址分派學校，故家長宜住近心儀學校附近。

Produced by: Fruity Nutty Studio

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Sakura Japan專營一、二手日本房地產，設有駐日團隊，提供買賣、租務管理、移居簽證等服務。

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