【本報訊】土地供應不足，政府加速發展新界東北，發展商都開始聚焦發展新界東北，早前古洞北首幅住宅官地，更以遠超市場預期地價中標。最新萊蒙國際（3688）就旗下已獲批建50幢洋房的粉嶺馬適路項目，向城規會申請改劃，計劃興建五幢住宅大樓，涉及1,707伙住宅單位。

5大樓涉1,707伙

城規會文件顯示，地段為粉嶺丈量約份第51約多個地段及毗連政府土地，鄰近美景新邨，並緊貼粉嶺北新發展區邊界。地段地盤面積15.9萬方呎，包括3.69萬方呎政府土地，申請將土地用途，由鄉村式發展改劃成住宅（甲類）7，令地段地積比率大增至五倍，涉及住宅樓面面積隨之大增至約74萬方呎，較舊方案的8.6萬方呎，倍增近7.6倍；並由計劃興建50幢洋房，改成興建五幢住宅大樓，涉及1,707伙住宅單位，平均每個住宅單位面積433方呎。另外項目設120個安老院舍床位，都比舊方案60個床位大增一倍。

申請人指，申請地點附近的發展密度已提高，粉嶺北新發展區將會作高密度住宅項目，尤其上述地盤北面用地已被劃作住宅（甲類）用地，地積比率更高達六倍。因此申請人審視地點背景後，認為改劃可以釋放地點內私人土地的發展潛力。

資料顯示，相關地段最早於2019年9月獲批建22幢洋房及60個安老院舍床位，後於去年3月再申請加大發展地盤，變成50幢洋房及60個安老院舍床位，並已於去年底獲批。