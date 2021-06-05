上回提到疫情對房地產買賣市場的直接影響，這次我們了解一下租賃市場的變化。

眾所週知英國是全球受肺炎影響最大的其中一個國家，持續封城除了令倫敦人往其他英國城市跑外，很多歐洲移民也搬回自己的祖國，倫敦整個城市的長期租客大概有2200萬，金融時報（Financial Times）指岀2021年9月入學的倫敦小學學位申請比起去年同期下降了6.7%，變相少了6546名學童，一環扣一環，成千上萬的人離開，造就了這個國際大都會十年難得一遇的租金下跌，倫敦市中心下跌幅度達三至四成。

很多業主一直著眼租金的高低起伏，其實投資岀租物業最大忌諱是空置率，沒有租金收入的蝴蝶效應可以是災難性的，房貸怎麼付？維修費用怎麼付？最後會影響業主本身的財務計劃，如果業主財務桿杆太大，現金流不足，輕則影響日常生活質素，重則信貸評級受損，甚至該物業成為「銀主盤」，被銀行收回拍賣。

自由市場會從價格機制自動調節，倫敦業主眼見租賃市場大不如前也不再心雄，一對租客要求不如以前挑剔，二租金也往下調，一個在Paddington的複式單位（Duplex）錄得15%降幅，媲美肺炎前二區或三區（Zone 2/3）的租金。加上早前封城，交通嚴重受阻，此舉也令不少仍然留在倫敦的年輕人從一區（Zone 1）以外地方搬到市中心（Prime London），他們以前負擔不起的單位今日終於成為他們的家，一些較大面積的建築，例如Mansion Block因為包含户外空間包括陽台或公共花園也十分受歡迎，倫敦房產市場實時資訊機構LonRes2020年12月至2021年2月的租賃業務比往年同期上升17%，而仲聯量行更指岀過去一年在倫敦的新租約當中有超過八成租客年紀是18至39歲，顯示岀倫敦普遍租金雖然下降，但租賃市場仍是相當繁忙，倫敦繼續得到年輕工作人士（Young professionals）青睞。

英國作為全球其中一個成功研發肺炎疫苗的國家，截止5月26日，現時英格蘭第一針疫苗接種率已達75%，縱然短期內脫歐仍然會英國經濟有某程度影響，但筆者依然對英國未來經濟抱正面樂觀的態度，相信會是其中一個較快恢復的經濟體系。

英倫生活札記

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