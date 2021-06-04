【本報訊】原定一班本月1日舉行的「Flycation」，起飛前幾天突遭運房局煞停，香港快運未有交代原因。業內人士估計，可能因Flycation毋須乘客接種，未與新制訂的公海遊防疫標準睇齊有關。

恒生否認「唔打針即炒」

有航空業界人士表示，由於煞停時間與政府5月26日宣佈復辦公海遊脗合，兩類均屬本地旅遊，但公海遊要求乘客須完成接種及限於50%載客量，而Flycation則不受此限，令兩者防疫標準產生矛盾。香港快運回覆本報時僅稱，公司會再向相關部門遞交Flycation申請。

因應政府谷針，金管局本周已向各銀行發出通告，要求於兩周內提交預期打針的部門名單及所屬員工數目。有金融機構員工指，公司已要求同事盡快打針，否則要提交拒打針的醫生證明，而且要求每兩周檢測，240元的檢測費用由公司負責。

此外，昨日網傳恒生銀行（011）已發指引要求所有員工均要接種疫苗，否則被炒，但該行回覆本報查詢時澄清屬流言。按監管機構通告建議，與客戶經常有面對面接觸和涉及關鍵服務的員工才會於6月底前接種疫苗，而未有接種或因身體狀況不適合接種的員工則會每兩周接受一次檢測，強調並非要求全體員工接種疫苗。

彭博報道指，滙豐銀行（005）已向員工發信，表示下周一起容許所有員工回到辦公室上班。信中指由於疫情逐漸穩定，所有員工獲准回到辦公室上班，選擇在家工作的員工仍可繼續。滙豐全港逾2萬員工，此前一直只容許最多一半人手到辦公室工作。滙豐發言人已向本報確認消息。