港股及美股最大分別在於股份的深度，一線股對一線股，論走勢並不差，例如騰訊對蘋果，又或者阿里巴巴對阿馬遜，走勢並不失禮。但一數到巨型企業以下的股份，港股便大為失色，以下三個板塊是過去一年的當炒板塊，在港股市場中便難以找到相應的股份。

最明顯的便是晶片股，晶片設備及代工龍頭ASML及台積電均有在美國上市。上游各類晶片設計、晶片設備股、綜合IDM廠，基本上最賺錢的晶片股都在美國，土炮如Nvidia（NVDA）到應用材料（AMAT），今年股價分別升24%至60%。相反，香港上市龍頭為中芯國際（981），今年股價上升11.54%，算是不錯，但跟全球熱炒的先進製程晶片沒有關係。

軟件股在去年在家工作浪潮後大旺，由Salesforce（CRM） 、Zoom（ZM），在家學習如Chegg（CHGG），一直炒至保安股如CrowdStrike（CRWD）、Palo Alto Network（PANW）等，各自有不同概念，炒風亦有先後之分。港股幾隻主要SaaS軟件股阜博（3738）、金蝶（268） 、金山（3888）等，翻看股價圖，全部近乎一式一樣於今年一二月炒至高位後散水， 市場深度明顯不足。此外，螞蟻金服上市失敗後，港股市場沒有PayPal（PYPL）及Square（SQ）般的支付龍頭，移卡（9923）的規模則遠遠不及。

至於疫苗股，美股分別有輝瑞（PFE）、BioNtech（BNTX）、Moderna（MRNA）、強生（JNJ）及阿斯利康（AZN）。只有BioNtech、Moderna為mRNA（信使核糖核酸）技術，股價亦先後破頂。

至於中國亦有四隻疫苗，分別為兩支國藥（1099），一支科興（A股：688136），一支康希諾生物（6185），前三者為滅活，後者為蛋白重組。國藥股價近期開車，但全球有效率最高的疫苗均應用mRNA技術，有關藥廠更加表明會將此技術應用到其他疾病相，包括癌症等，即是概念已經超越今次疫情，國藥即使有兩支疫苗亦補唔返。科技追不上，港股沒有便是沒有。

記者：投資組

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