【本報訊】香港樓價繼續穩踞全球前列，其他國家望塵莫及，移民潮下仍難遏樓價升勢。西九「四小龍」屋苑之一的長沙灣宇晴軒，有相連戶癲售2,288萬元，破盡紀錄。紅磡海逸豪園兩房單位，更半年賣貴百萬元。中原指，樓價指數CCL按周再升0.36%，離歷史高位不足3%，勢月內破頂。

中原黃良昇指，CCL最新報185.16點，創2019年9月以來的新高，按周升0.36%，CCL三大整體指數齊升，兼齊創新高。本周四區樓價指數齊升，為今年首次，其中新界東CCL_Mass最新報200.58點，重返200點水平，創2019年7月後新高，而新界西CCL_Mass則最接近歷史高位176.99點，目前為173.41點，相差僅2.03%。黃相信樓價升勢持續，今年中CCL有望重返自己190.48點的高位。

宇晴軒相連戶2,288萬沽

中原陳永傑亦指，疫情轉緩和，5月新盤銷情熾熱，多個大型新盤趁旺勢部署登場，搶佔市場購買力。買家入市信心增強，部份買家為成功購入心儀單位，不惜追價入市。樓市一、二手皆暢旺，屬健康發展，預料樓價持續穩步向上，中原CCL勢月內創歷史新高。

二手破頂潮持續，大單位造價亦被推高。市場消息指，宇晴軒連錄兩宗相連戶成交，其中7座高層G及H室，屬頂樓以下的「鳳凰樓王」，實用面積1,053方呎，三房套間隔，享海景，昨以2,288萬元沽出，呎價21,728元，樓價破盡屋苑相連戶紀錄。據了解，單位2017年已放盤，最初叫價2,200萬元，去年8月反價至2,600萬元，放盤近四年終沽出。原業主2004年斥744.2萬元一手買入，持貨17年勁賺1,543.8萬元離場。另一宗相連戶成交，為5座高層C及D室，實用面積921方呎，以1,785萬元沽出，呎價19,381元。

自5月份以來，宇晴軒已賣出最少五套相連戶，包括「十優港姐」麥明詩及其胞兄麥明山，上月斥1,678萬元購入3座高層C及D室相連戶，呎價僅18,219元。昨日售出的7座相連樓王，呎價高逾2.1萬元，較麥明詩買入的相連戶呎價高近兩成。

海逸豪園半年貴百萬

中原周德龍稱，紅磡海逸豪園8座低層F室，實用面積545方呎，兩房間隔，以976萬元易手。值得留意的是，同座低兩層F室，上年12月僅售880萬元，意味屋苑樓價半年急漲近百萬元。

美聯陳國良稱，沙田中心呎價再破2萬元，海寧大廈高層F室，實用面積297方呎，原則一房，現為兩房，屬一線河景戶。業主開價620萬元，放盤約一星期便以607萬元賣出，呎價20,438元，創屋苑呎價近一年新高，較估價高逾3%。據網上銀行估價，單位估值588萬元。