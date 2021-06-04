澳洲2019年8月宣佈延長港人在澳簽證期限至5年後，不少香港人視澳洲為移民目的地。不過，即使在移民政策上獲得優待，要在當地找工作養活自己又是一條荊棘之路。有一群居住澳洲的港人建立澳洲首個港人求職平台OzStarter，除了讓港人僱主和求職者配對，更組織義工團隊提供就業諮詢服務及傳授求職技巧。團隊不僅要用業餘時間營運網頁，業務更是自負盈虧，但有成員覺得就算早已離港，仍有責任幫助港人適應澳洲生活。

21歲的Alex（化名）和36歲的Brian（化名）是其中兩位成員，Alex在澳洲居住了4年，現從事服務行業，Brian則住了6年，現投身於健康護理業。這兩個住在不同省份、不同年齡層的香港人，在一次港人舉辦的活動中認識，當時不少出席者都希望幫助到移民澳洲的港人，於是坐言起行，OzStarter因此誕生。

創辦人：有責任幫助港人

雖然OzStarter團隊本著「幫得就幫」的精神，但平台上一系列的服務，均要團隊自己閒時抽出時間管理。問到收入方面，Alex不禁苦笑道，「其實暫時沒有，我們每個月要用義工和創辦人的錢支持網上營運的成本。」即使早前網站出現技術問題，團隊也要自費修理。平台每個月營運費用為大約300澳元（約1,799港元），為了減輕經濟負擔，OzStarter已增設僱主收費廣告選項，盼能賺取些少營運開支。

團隊每個人除了要付出額外心力，業務更是自負盈虧，背後支撐著他們的是一份責任感。Brian坦言在反國教事件後已萌生移民的念頭，但移民澳洲後仍關心香港局勢。他認為，即使早已離開香港，卻不感到慶幸，「不應該有這個想法，與其說慶幸走了，反而覺得有更大責任，幫助一些未能離開，或者準備離開的香港人，適應這裏的生活。」對於澳洲當局未公佈港人申請永居的細節，他則勉勵港人要保持希望，「大家對未落實的事情，不可這麼容易覺得絕望，我們一息尚存，也要有希望 。」

「Oz」是「Aussie」的縮寫，是澳洲人常用以自稱的俚語，「Starter」則有新手之意，兩字結合便有「澳洲職場新手」的寓意。Brian指，2019年香港發生一連串社運後，預視到很多港人將到外國生活，並需要找工作維持生計。他覺得港人一般將招聘視為公司人力資源部負責的工作，但澳洲新移民在職場上卻會主動照應同胞，「這裏的新移民種族有自己的求職平台幫助同鄉，唯獨香港人沒有，就萌生了成立平台的念頭。」部分港人僱主亦希望僱用同聲同氣，或者工作態度和做事標準相似的員工，因此團隊希望OzStarter能夠為港人僱主和求職者作配對。

雖然他們形容OzStarter團隊的成員「10隻手指數得完」，但平台由2020年10月至2021年5月，平均每月有4,000人瀏覽，目前有300個活躍用戶。OzStarter的Facebook專頁每天亦會勤力送上「筍工速遞」，至今專頁已累積近5,000用戶讚好和追蹤。現時平台上涵蓋了不同行業的工種，包括飲食、零售、醫療、設計等，當中藍領和白領工作的比例為6：4，白領工作較受港人歡迎。

對比起澳洲已有的求職網站例如SEEK、Indeed等，Alex認為OzStarter的特色是以香港人為主，並且提供更貼身的幫助，「平台是我們香港人自己建造，主要服務香港人，例如我們有Facebook群組，每當有人問職場相關的問題，便有義務的職業顧問解答，有互助性質。」現時平台上的職業顧問以義工性質服務，他們除了提供求職貼士，還會協助檢視履歷表和練習面試技巧，團隊亦不時舉辦求職和工作簽證相關的網上講座，希望提供更實用的支援。

港人不懂Sell自己 應嘗試主動出擊

今年35歲的Christine，是其中一位義務幫手的職業顧問。她現擔任維多利亞省教育處的行為分析師超過6年，負責協助自閉症兒童的教學工作。在澳洲已居住17年的她身經百戰，除了申請過逾20份工，工作經驗亦涉足不同種類，包括政府部門、私人機構、非牟利機構和散工，因此看到OzStarter的廣告後，她毛遂自薦擔任職業顧問的角色，希望以自身經驗協助港人在澳洲求職。

Christine從去年10月開始，已協助近20名求職者，20多歲的大學畢業生至40多歲的中年人士都有。她認為香港人在求職時，最明顯的特徵是「undersell（低估）自己」，除了不懂在履歷或求職信中凸顯自己長處，甚至經常「講sorry」，「他們很緊張，會寫『抱歉我沒有相關經驗』，其實很少在面試前已經道歉，這樣僱主反而覺得你沒有自信。」

若果求職者想改善面試表現，Christine建議他們用「STAR」模式回答問題，即「Situation（處境）、Task（任務）、Action（行動）、Result（結果）」。她發現大機構或政府部門時常採用「STAR」模式評估求職者的答案，例如面試官最常問求職者如何利用溝通能力解決某個問題。使用「STAR」模式可令求職者冷靜地闡述答案，令僱主容易理解，加深對求職者的印象。

除了面試表現外，Christine認為履歷表上是否有本地經驗（local experience）非常重要。雖然大部分求職者希望在澳洲找到「鐵飯碗」，但當地僱主非常著重本地經驗，希望求職者了解澳洲職場文化。她建議港人可先找一份短期合約的臨時工獲取經驗，「我有室友做過兩星期的選舉資料輸入員，之後到銀行工作，僱主告訴她如果沒有那兩星期的當地經驗，未必會聘請她，但那個經驗與銀行業完全無關。」

若果港人希望在僱主心中加分，更可主動出擊，例如在招聘廣告中看到招聘經理的聯絡方式後，主動聯絡請教與公司業務有關的問題，有些經理甚至會在談話中透露入職要求，令求職者準備面試時事半功倍。她又笑指澳洲人喜歡喝咖啡，若求職者可主動約經理小聚，能留下外向和親切的印象。

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