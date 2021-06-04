【本報訊】彭博周五引述知情人士指，滙控（005）計劃年內設聯席主管（Co-CEO）制度，擬委任亞太區環球銀行業務主管廖宜建（David Liao）及滙豐印度行政總裁Surendra Rosha，成為亞太區行政總裁王冬勝的接班人。

彭博昨日引述滙控消息報道，現任亞太區環球銀行業務主管廖宜建與現職滙豐印度行政總裁Surendra Rosha將獲委任為亞太區聯席主管。廖掌管大中華業務，Rosha將負責大中華以外的亞太區內業務。彭博又引述兩名消息人士指，王冬勝將擔任滙控亞洲業務的非執行主席，該行發言人不予置評。

傳廖宜建深得人心

該報道續指，滙控啟動重返亞洲策略，正縮減或退出其他表現未如理想市場，平穩過渡至關重要。事實上，王冬勝在中港地區人脈及經驗深厚，外界關注誰在中西關係緊張、銀行與中方關係現裂縫等情況下擔起此重任。彭博昨引述消息人士提到，出生於香港的廖宜建，赴笈英國升學，亦深諳中國市場行情，受滙控投資者與覆蓋該行的分析員歡迎。

現年48歲的廖宜建1997年加入滙控，於該行「炒房」出身，負責大中華區及新加坡外滙、利率與債券市場業務；他今年4月獲委任為滙控亞太區環球銀行業務主管。Surendra Rosha則2018年7月獲委任出掌滙豐印度業務，有豐富外滙交易及資本市場經驗。而另一名曾被視為熱門接班人、中國區行政總裁王雲峰於彭博報道沒有被提及。