【本報訊】疫情持續，加上近期不少外資企業撤出香港，本港商廈租金回落。華特迪士尼（香港）最新續租觀塘創紀之城5期寫字樓，月租53.2萬元，租期三年，比2018年時的57.5萬元租金平近8%，三年期租金成本料節省近155萬元；呎租37元，屬近期同類寫字樓低位。

每月53.2萬租3年

土地註冊署資料顯示，華特迪士尼（香港）最新以53.2萬元月租，續租觀塘創紀之城5期中層八個單位，租期三年。樓面面積約1.4萬方呎，呎租約37元。

迪士尼2015年起租用創紀之城作寫字樓，2018年擴大至九個單位，合共租金達66.5萬元。而上述八個單位，2018年時月租為57.5萬元，即是次續租平了4.3萬元或7.5%。

翻查資料，創紀之城5期近期租金回落，2019年時該廈呎租曾見43元；至今年4月，個別高層單位呎租跌至39元，是次成交租金屬低位水平。

至於旺區劏舖亦有成交，土地註冊署資料，旺角先達廣場1樓F98舖，5月18日成交，成交價186.8萬元，比2010年時高位326萬元，大幅回落139.2萬元或跌43%。該舖位面積51方呎，呎價36,627元。近月先達廣場成交價位大幅回落，吸引不少投資者入市，單計今年至今，先達廣場錄得10宗舖位成交，成交價91萬至300萬元，呎價1.4萬至3.6萬元。