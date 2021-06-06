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疫情工商｜盛滙斥5,000萬買深水埗「四連」地舖 即叫1.2億元放售

更新時間 (HKT): 2021.06.06 18:05
盛滙商舖基金最新以5,000萬元，購入深水埗大埔道「四連舖」。

工商舖市重拾升軌，不少投資者密密入貨，其中盛滙商舖基金最新以5,000萬元，購入深水埗四個相連舖位，隨即開價1.2億元放售。

盛滙商舖基金創辦人李根興指，該基金新近買入深水埗大埔道76至84號華僑大廈地下1、2、3及4號舖，合共面積達4,000方呎，成交價為5,000萬元，呎價約1.25萬元。據了解，上述舖位現月租共約14.4萬元，租金回報約3.5厘。

原業主早於1970年3月以39.5萬元買入上述物業，持貨51年，賬面獲利4,960.5萬元或約126倍。

李根興表示，基金打算稍後將上述4個大舖分間成10個舖位，每個舖位料以1,000萬至1,200萬元放售，預計可套現1億至1.2億元；而目前整個物業則開價1.2億元叫售，即較買入價高1.4倍。

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