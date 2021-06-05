《禮拜日睇樓》去西九四小龍，4個屋苑包括昇悅居、宇晴軒、泓景臺及碧海藍天受上車同換樓客追捧，其中一個原因是方便，位處市區，由港鐵站步行，全程不怕日曬雨淋，樓下商場、生活配套齊全。今次由中原地產營業員黃朗鈞（Leo）帶大家睇昇悅居兩房靚則估凸價兩房單位，叫價930萬元，。

黃朗鈞表示，5月份四小龍錄得54宗成交，連續3個月超過50宗成交，其中昇悅居5月份約15宗成交。價位方面，昇悅居5月份平均實用呎價18,200元，比較今年初升約4%。今次介紹昇悅居3座中層C室，實用面積522呎，業主叫價930萬元，滙豐估價是946萬元，這個單位是估凸價。四小龍來說，超過500方呎的兩房單位選擇不多，這類型單位客廳較大，吸引不少買家。

甫入單位，一邊鞋櫃，另一邊入牆櫃。廚房保留一手設計，屋苑標準廚房就是U字型廚桌，洗衣機、雪櫃、微波爐都有預設位置。客飯廳好大，可以算是四小龍兩房戶型中當中最大客廳，長15呎闊10呎，且客飯廳分明。浴室是明廁，採用浴缸。細房面積約80方呎，業主做了張組合床，上面是床，下面作為儲物空間。主人房擺放一張6呎乘4呎雙人床，一般可以三邊落床，不過業主較多雜物，做了很多入牆櫃，同時有一個大衣櫃，房間面積超過100方呎。此外，單位樓底高，高約9呎8吋，有些業主會考慮做閣樓仔做儲物。

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