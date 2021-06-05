如果要數近兩年不受疫情影響的行業，本港金融尤其IPO算是數一數二。去年全年新股集資排名，美國納斯達克第一（集資額逾550億美元）；香港逾500億美元排第二。今年首五個月情況相若，香港IPO數目（連同第二上市）共有27隻，集資額合共接近1,800億港元，同樣僅次納斯達克，一隻快手（1024）籌近500億元，除了是今年本港集資王，暫時亦是今年全球最大IPO，第二為美國上市的南韓電商巨頭Coupang。

港區國安法實施近一年，部份財金官員都以IPO成績，作為本港國際金融中心地位不變、外資未撤離的理據。沒錯，IPO整體數字，似乎代表一切未有改變，本港吸金能力仍然很強，但美國包攬全球各國尖端科企之際，香港頭十大IPO清一色為中概股，而由協助他們上市的投資銀行分佈，就算外資投行跟隨中國的遊戲規則，肥水不流外資田，將會越演越烈。

企業IPO集資，每逢有巨無霸上市，全球投資銀行都為保薦承銷爭崩頭，除了爭奪高昂費用，亦希望往後配售、發債以至分拆等融資服務長做長有。一直以來，歐美外資投行都主導全球IPO承銷角色，十年前的2010年，本港IPO集資額創紀錄達4,450億港元，根據彭博數據，當年負責IPO承銷及賬簿管理的投行，大摩居首佔11%，頭八位皆為歐美投行（見表），中資有名次的只是排第九的工商銀行，市佔率不足5%。統計頭15大投行合共佔88%，外資佔11席共75%，中資佔4席共13%，整體上中外投行約二八之比。

IPO外資大行港市佔減半

中資比率近年持續攀升，今年首五個月，中資與外資投行比率約六四之比，首廿間承銷最多投行，中資佔11席共58%，外資佔9席共33%。傳統IPO大行如高盛、UBS及摩通，市場份額較十年前跌超過一半，甚至如德銀、巴克萊由昔日大型IPO主力，淪為近年連協辦IPO的角色也欠奉。

做IPO，重質不重量，一單巨刁好過做十單蚊型IPO。今年首五個月27隻本港IPO，集資近千八億元，最大十隻已籌1,587億元， 佔比88%，最大五隻則籌1,300億元，佔比72%。十大IPO，協力投行共103間，外資佔33間、中資佔70間。

外資與中資投行佔本港IPO比例，由十年前的八二之比，逆轉為目前約三七之比。未來中概股續霸佔本港IPO的常態下，外資投行未來在香港IPO角色，只會淪為分貨的三四線任務。

香港引以為傲的IPO，將延續政治制度下「愛國者治港」方針，愛國行保薦、外國勢力靠邊。這就是未來香港作為國際金融中心的新定義。IPO如是，其他金融服務亦如是。

股榮

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