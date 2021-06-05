早日我被邀請參與一個讀書會，他們想了解香港一些本土工業商業如何做到更成熟嘅產業化，所以找了一班人讀書交流。讀書會主持人挑了《福澤諭吉自傳》作為指定讀物，我既然被人邀請，也盡量做足功課，輕輕地看了這本書

澀澤榮一引入股權制

我的日本史讀得半桶水，但對於當時的時代背景也有基本認知，例如東印度培里要求幕府開國的黑船事件，西方科技力量開始衝擊亞洲，間接推動明治維新。然後尊王攘夷、大政奉還、明治維新推動了一系列的政治和科技改革⋯⋯

福澤諭吉就是出生在這樣複雜的背景，不過他的思想比較人文學科導向，例如最出名的脫亞入歐、平權思維， 最多只能說他引入了西方經濟、會計和保險概念。當然，他對日本現代化的成就是不可抹煞，所以曾經日本鈔票的頭像就是福澤諭吉，不過，說到產業化和完整地落實資本主義，澀澤榮一似乎更值得參考，順帶一提，日本的鈔票頭像也由福澤諭吉轉了澀澤榮一。換言之，大家讀錯了書，我們應該讀的是《論語和算盤》，武士士魂道德觀結合數字化商業元素，看看能不能在今天主張良心經濟的香港貫徹實行。

澀澤榮一是實業家，他把法國學到的股權公司制度引入日本，即是株式會社制度。私有產權是資本主義的基石，他就是奠定重要基石的人物。然後他在日本成立了過百間企業，現在有不少還在運作，大家都說得出名字。日本曾管治過台灣，澀澤榮一亦把日本成功的商業模式在台灣複製，台灣的鐵路和糖廠公司，澀澤榮一也有出過力。

讀書會最後我潑了大家冷水。不論是福澤諭吉，還是澀澤榮一，在門閥制度之下他們是武士階級，比士農工商還要高。雖然福澤只是下級武士，但他的死對頭奧平壹歧也是中津氏族，大家都是同樣的社交圈子。澀澤榮一更不用說，他根本就是上流階級，德川最後將軍之幕臣。好像我們這些草根垃圾圍爐讀書互相精神自慰，是讀不出什麼鳥，書還是要讀，但不要過分樂觀。

渾水

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