【本報訊】美國5月非農新增職位表現遠遜預期，提前收水的憂慮即獲紓緩。克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特表明，聯儲局要耐心靜候更多數據，才考慮縮減買債規模。美股三大指數前日齊造好，其中標指升0.88%至4229點，距歷史高位不足0.2%。

儲銀行長：不急於減買債

身兼聯儲局公開市場委員會輪換委員的梅斯特前日接CNBC訪問，指5月非農新增職位數據表現穩固，但她留意到美國年輕人的勞動參與率尚未重返疫情前水平，不擔心美國出現通脹過熱，也不太擔心美國勞工時薪持續上升，因為不會導致物價整體上漲，與儲局早前認為通脹屬暫時性的立場一致，也顯示若美國未達全民充份就業，儲局不急於調整貨幣政策。

10年期美債孳息跌至逾一周最低，收報1.5534厘。市場風險胃納回升，科技股上揚，Salesforce為前日道指表現最好籃籌，升2.88%。道指收報34756點，升179點或0.52% ; 標指數收報4229點，升37點或0.88%，納指升199點或1.47%，報13814點。路透昨日引述七大工業國集團（G7）財長的公報草案，G7財長會議將通過全球企業最低稅率為至少15%。

彭博昨報道，騰訊（700）有份投資的內地網上招聘平台「BOSS直聘」，其母公司看准網科技集團向美國證交會遞交上市申請，擬於納斯達克上市，預計集資最多9.12億美元，價格介乎每股17至19美元。若按上限定價，有望成為今年集資額第二多的中概股。