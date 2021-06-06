過去半年港股美股都可以話係經歷咗一次「牛三」，現今世代牛熊定義雖然同教科書已有不同，但一二月嘅高位點睇都係投資情緒最亢奮嘅時間，篤股價圖一睇，港股美股最大分別在於，港股就連股價嘅單一化都十分嚴重。

港股曾經係特別單一嘅市場，由早期全年淨係升濠賭股，到2017年嘅牛市，真係升嘅股份只係得騰訊（700）、平保（2318）嗰啲。近年多咗啲高增長股，港股板塊叫比較齊。

坊間間中都會排足球陣嚟比喻股份。公道啲講，拎11隻港股同11隻美股打正選，去到2021年呢一刻，港股嘅陣其實都唔太差，有啲概念雖然始終香港係冇，但美股撇除中概股的話，又冇中國獨家經營屈機概念，Big Techs再大，都互相搶對方市場，例如Google搶蘋果OS市場，到近年又打雲端市場，而基本上每間Big Tech都爭住做遊戲電影平台。所以論霸權穩定性，永遠都係中概贏。

若果數缺點，同一個陣排到B隊，港股已經開始要搵永遠唔郁嘅乜行物行，反觀美股B股，未計科技股及晶片股等等，如果銀行對銀行，美銀加富國銀行今年升幅輕易取勝。經歷今年連傳統股都狂炒，老將都可以翻生再踢，例如巴郡亦由舊年廢老股變返做有著泳褲股，甚至有外援例如德國BioNTech及荷蘭ASML。

當然，比喻都係寫稿佬用呃水吹，大家可能會話：升咪得囉理得佢齊唔齊腳。過去6個月，港股示範咗「齊上齊落」，就係ATMXJ為首嘅股份，除阿里巴巴(9988)，6個月股價走勢，好似同一幅圖咁，食緊同一個升跌幅。相反，FAANG到三大指數都係各有各。

留港股定係去美市做「二等股民」（冇得抽IPO），都係各有盤數，港股食ATMXJ餐都係食緊同一個餐，但勝在「穩定」；相反，美股有得揀，開放代價係面對殘酷競爭。惟一可以肯定，係美股生活成本低，蘋果最平一手1000港紙有找，喺香港買輪都有啲困難，所以話，走嘅都係「窮X」，啱唔啱先？

高明

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