融創中國主席孫宏斌。
●融創中國（1918）5月實現合同銷售金額約708.1億元人民幣，按年增長57%，合同銷售面積約511.9萬平方米，合同銷售均價每平方米約13,830元。
今年首5個月，集團累計實現合同銷售金額約2,418.2億元，按年增長72%，累計合同銷售面積約1,664.0萬平方米，合同銷售均價每平方米14,530元。
●萬洲國際（288）計劃以每股股份7.8元回購並註銷最多19.16億股股份，佔於已發行股本約13%，較停牌前收市價6.805元溢價14.6%。如獲全面接納，回購總代價149.52億元。
●中駿集團（1966）擬分拆中駿商管上市，聆訊後資料集提到，去年度收入為8.05億元（人民幣，下同），按年升40%，盈利為1.46億元，按年升1.08倍。來自商業物業管理及運營服務佔總收入46.3%，來自住宅物業管理服務為53.7%。
中駿商管指，公司擬繼續物色並訂立協議管理並非中駿集團所開發的物業，及收購已經管理並非中駿集團的管理公司。
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