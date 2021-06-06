財政司司長陳茂波今日於網誌表示，隨着本地疫情漸趨穩定，特區政府正努力鞏固抗疫的成效，期望讓各行各業可展開穩定的復蘇步伐。

以建造業為例，其最新失業率為10.9%，較早前回落了0.6個百分點，雖然數字仍高，但只要能繼續積極控疫抗疫，為工地提供妥善安全的免疫屏障，相信建造業的就業情況有望穩步改善。

他續指，香港建造業正面對多方面的挑戰，特別是從業員「高齡化」及技術老化的問題，而我們已從多方面採取策略應對，包括應用創新科技、提供專業化培訓和推動從業員年青化等。

陳茂波表示，建造業對工藝質量有很高的要求，十分重視工藝培訓。過去十年，政府向建造業議會合共撥款6.2億元的培訓資源，協助應對業界對技術工人的需求，「在政府、建造業議會及業界的努力下，議會在這十年間已培訓超過40 000名從業員，為業界注入新力量。透過創新科技的應用、專業的培訓和優化晉升階梯，提升了整個行業的形象和從業員的發展機會，有助吸引更多年青人入行發展。」

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