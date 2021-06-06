新一批白居二繼續搶盤，帶動未補地價二手市場，樓價再度被扯高。其中天水圍天頌苑2房戶，被白居二客隔日搶貴25萬元成交。

祥益地產謝利官表示，白居二批出購買證近兩星期，天水圍居屋平均每日3至4宗成交，平盤進一步消化，買家遲一日比高25萬搶盤。他稱，天頌苑O座高層4室，實用面積531方呎，2房間隔，最新零議價下以405萬元沽出，呎價7,627元，買家為白居二人士。屋苑對上一宗成交為M座高層13室，實用面積535方呎，早一日成交價只為380萬元。

祥益地產胡志偉表示，屯門公屋低水，6月份日日有成交，良景邨良傑樓中層13室，實用面積443方呎，獲白居二客以230萬元購入，呎價5,192元。單位3月份放盤，叫價260萬元。原業主2001年以12.91萬元購入，持貨20年升值近17倍。

世紀21魏仕良表示，6月至今將軍澳錄得21宗居二市場成交，白居二暫以14宗領先。他稱，寶明苑A座低層14室，實用面積433方呎，去年8月叫價430萬元，累減80萬元後，獲白居二客以350萬元購入，呎價8,083元。另一宗白居二入市，為廣明苑B座中層9室，實用面積432方呎，2房間隔，成交價390萬元，呎價9,028元。

綠悠雅苑單日3宗成交

利嘉閣地產彭錦添表示，青衣綠悠雅苑單日錄得3宗未補地價二手成交，全屬2房戶，實用面積543至549方呎。其中1座中層G室，實用面積539方呎，以672萬元售出，呎價12,468元。原業主2013年買入價357萬元，大賺近9成離場。

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