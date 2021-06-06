支持一黨專政反對民生的，常常用印度有民主無經濟來支持他們的論調。 其實，在地球的另一方，一個活生生相反例子是以色列。

以色列剛舉行大選，總理內塔尼亞胡（別稱比比，BiBi）可能最終都難逃下台的命運。這是以色列兩年來的第四次國會大選，之前的選舉，因為未能產生擁有超過半數國會議席的政府而流產。比比在2020年的競選中，雖然仍然贏得最多票，但因為議席少過一半，仍然需要和其他政黨組織聯合政府，但談判過程艱辛。最新消息傳來，得票第二多議席的「擁有未來黨」(Yesh Atid)有可能和其它少數黨組成聯合政府，推選新的總理。

以色列實行一人一票，而且容許多黨參加選舉，這些年來，左中右政見、不同宗教、不同民族的政黨近四十個。國會選舉採用比例代表制，政黨只需要有3.25%的得票率便能獲得分配議席。利庫得集團長時間是以色列的第一大黨，比比在1996年首次勝出成為總理，1999年選敗下台，2009年再度執政迄今，前後任期加起來超過15年，是以色列立國以來任期最長的總理。

全世界大概有1,500萬猶太人，以色列本土以外，美國是最多猶太人居住的國家。猶太人的身份是以母親血緣作準，換句話說，只要你的媽媽是猶太人，你就是猶太人，爸爸是誰，起不了關係，從生理的角度，這是一個很聰明的做法。

以色列的一人一票，並未有損害它的經濟成就。猶太人天生喜歡做生意，令以色列成為一個全球初創企業的大搖籃。由於本國市場狹窄(人口少於一個上海)，所以該國的創業者都很樂意在前期將生意出讓。曾幾何時，大陸和香港的投資者都喜歡到以色列尋找投資機會，但猶太人做生意精明，也不會賤賣資產。我投資的大陸財經網紅平台，也曾經和一家以色列科網公司eTaro合作，對方要求高，但出價也很公平。

補記：我記得在加拿大交易室工作時，我有一手下是猶太裔的數學博士，技術了得之餘，每天都在想生意。有次公司需要短時間寫一份交易電腦程式，他說：收費若干若干，工作包在我身上。不到兩個星期，他果然準時交貨，效率比起公司外聘軟件開發商高而且便宜很多。我後來問他程式是找誰寫的，他說是他周末上教堂時，拉夫成軍的。猶太人的團結精神，可見一斑。

張宗永

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