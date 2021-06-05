共產黨治下的中華大地，由文字用語開始，顯得不倫不類。

比如簡化字之發明，弄得愛無心、產不生，有逆字義。初時為便文盲識字，一批國內學者忍了下來。如今識字率明明已達一定水平，大陸官員卻圖以劣幣驅逐良幣，非但沒有重拾正體中文，反而期望周邊地區共同墮落。慘在有些官員和三流學者對此大表歡迎。

內地社交媒體和搜尋引擎上，大量詞藻因各種原因列為禁語，國民有知求不得，有話說不盡。舉個例，共產黨本身以及歷代領導人姓名，在多個網站均須「河蟹」，包括「共」、「習」、「溫」，簡單一句「共同溫習課本」，慘變「＊同＊＊課本」，狗屁不通。若有學生想要了解新中國發展，抱歉，凡搜尋字眼與黨有關，十之八九無結果。類似過敏現象，尤在敏感時期更顯著：2017年中共十九大期間，連「北京」和「十九大」也是網絡禁詞。說要深入了解國家，在此審查制度下，根本一場笑話。

說到禁語，最易引起過敏反應的，總是「8964」四個數字。經過多次實證，我發現跟小粉紅鬧交其實唔難。當着其面大呼8964，他們便會自動爆炸。李旺陽那般「被自殺」慘劇一日未臨其身，他們絕無深切體會，反倒緊靠極權做幫兇。

恍如魔咒惹小粉紅反感

來到英倫，很不幸，通街滿巷仍是小粉紅。日前踩單車去買餸，有個人指着我車頭「香港」掛飾，無厘頭走來說：「香港是中國的。」我道：「我知道，香港深受中共影響，六四集會也舉行不了。」有見對方啞了幾秒，我追問道：「1989年北京發生了甚麼事，身為中國人你曾了解嗎？」他竟問候我娘轉身而去⋯⋯

我不曉得為何幾個數字可以引人反感，重點是8964有如魔咒一樣，可以驅逐某些煩膠，那就應該能用盡用。有些時候，做一件事並不講求實際效果，意義反而更重要。去倫敦參與「別國的事，共同的義」六四32周年悼念晚會，正是很多人知道，不能淡忘一些事情。

如此行為和言論，怕不怕傷害14億人民感情？抱歉，小弟只怕說得不夠直白。引用大陸著名作家馮驥才一句話：「只顧掩飾歷史錯誤，那是跟有病不治是一個道理」。

言又勤

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