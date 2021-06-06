新盤銷情熾熱，新世界（017）旗下大圍站上蓋項目柏傲莊壓軸第3期，乘着首兩期之勢，昨日首輪開售331伙即「開紅盤」。發展商指，項目最新加推338伙應市，最快周六（6月12日）次輪銷售。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢指，柏傲莊III最新加推第3號價單，涉及338伙，包括32伙一房、139伙兩房、106伙三房，以及61伙四房；實用面積307至1,022方呎。維持最高20%折扣優惠，折價售價688.9萬至2,590萬元，折實呎價18,498至25,952元，整批單位折實平均呎價約22,600元，較首批折實均價19,999元提價約13%。

是次入場單位為1A座8樓D室，實用面積307方呎，採用一房間隔，折實售價為688.9萬元，折實呎價約22,440元。至於項目首度推出「河景樓王」單位，其中一伙為1A座39樓B室，屬實用998方呎四房一套戶，單位可正望城門河河景，折實售價為2,590萬元，折實呎價約25,952元，屬是次價單中最貴重的一伙。

黃浩賢續指，項目首輪331伙全數沽清，套現逾43.7億元﹔而即供及建期各佔一半， 以家庭客為主；由於市場反應非常熱烈，向隅客眾多，最新加推單位應市。他又指，撇除樓層、景觀等因素，該批單位實際加幅不大。

另集團將視乎收票情況，有機會再加推單位應市；而項目將於下周初公佈次輪安排，預計於周六進行該輪次銷售。

事實上，據最新價單顯示，普遍單位定價較2號價單加幅介乎1%至3.5%，當中以四房一套等大單位加價幅度最為顯著，其中於2號價單推出的8A座45樓D室，定價為2,928.5萬元；較其高一層、於3號價單推出的8A座46樓D室，定價則為3,031萬元，加幅高見3.5%。

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