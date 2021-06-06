全港上下一心打針抗疫是當務之急。這一兩年來政府是用心良苦了。怕我們染疫，承受輿論壓力也要推戴罩令、限聚令；知道港人緊張命仔，就谷針保大家平安；為振興經濟，不惜行政成本、搞足半年都要推消費券。

政府「為咗你好」這種思維，看來我們是必須接受的，學學內地年輕智者「躺平」都避不過。要了解不打針的原因，暴龍哥日前講了，不重複說了，反正打針與否是個人考慮。

本文寫的是全城引頸以待的消費券。講到派消費券的技術，最重要是與市民主要銀行戶口分隔，以及區分特定商戶，用以配合政府就消費券設定的使用規則。

這兩項技術銀行勝任有餘，本文就以虛銀作例子吧。mox最近推出的mox credit就與主戶口分隔，換言之，要「生成」一個限時、限額的「消費券戶口」不會是不可能的；或者可以參考眾安銀行「加息券」功能，新設「消費券」功能，預設自動扣減合資格消費。

區分合資格消費也不是想像中的艱深，WeLab Bank的買包優惠及五六日三大日常消費優惠，可以針對性揀類別、揀商戶，想不摻某商戶玩，只要和卡組織的資料對一對一便可行。唯一考慮，是虛銀IT團隊能否兼顧新戰線。

虛銀需要曝光率是一定的，而且出手甚至比傳統銀行闊綽。有留意開的話，信和集團夥拍電子錢包AlipayHK，推出獨家優惠獎賞，再搵虛擬銀行livi推出「每周5,000元幸運賞」活動。

講到尾，消費券是獲客契機。銀行系統或需要些少提升，需要一些成本，筆者偏不相信銀行會白白放過這契機，「一開初就選定了SVF，不摻銀行玩」，這講法反正我就信了，仲問why not both？說穿了就是印證商界身處「大政府 小市場」的年代，而我們的選擇權其實似有還無。

杜夫人

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