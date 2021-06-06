新盤市場持續暢旺，不少項目貨尾屢錄成交，其中恒地（012）鴨脷洲大街逸南正值熱賣之際，同系、位處對面的倚南最新以逾3,597萬元沽出一伙天台特色戶，呎價高見37,509元，成項目雙破頂成交。

倚南35樓A室，實用面積959方呎，採用四房間隔，另連832方呎天台，新近以3,597.139萬元售出，呎價約37,509元，雙雙創項目新高紀錄。至於項目開售至今累沽104伙，佔全盤約98%，目前尚餘一伙天台特色戶及一伙一房戶待售。

同系啟德The Henley新近連沽4伙單位，其中項目第2座2樓F室，實用面積505方呎，屬兩房連衣帽間戶型，成交價為1,280.44萬元，呎價約25,355元。至於上述沽出4伙單位，成交價介乎583.1萬至1,280.44萬元，合共套現約3,558.27萬元。

Koko Hills兩房959萬沽 呎價達2.06萬

會德豐旗下茶果嶺Koko Hills最新以959.4萬元，沽出一伙兩房戶，單位為5座6樓D室，實用面積465方呎，呎價約20,632元。

另同系啟德Grande Monaco低座A座2樓B室，屬實用333方呎一房戶，新近則以897.8萬元售出，呎價約26,961元。項目開售至今累沽219伙，佔可發售單位約88.7%，套現逾34.9億元。

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