港股頭5個月經歷起伏，年頭出現股Joy（網絡術語，指大牛市），但科技股在2月暴跌，5月底才有見底迹象。隨着本港越來越多美股捧場客，今年為衡量港美股市升幅、抗跌力及反彈力的最好時期，今期投資導航從指數及科技股，比較兩地表現。

今年2至5月道指及標指均出現大升市，沒出現跌勢，只是納指由2月高位最多跌12.54%，回到去年12月水平。反觀恒指及恒生科技指數，前者沒跟隨道指傳統股的升幅，反而由高位插水，當中原因，可能因為ATMX佔恒指超過兩成比重。

至於以兩地科技股比較，恒生科指由2月高位11001點跌至5月最低7433點，跌幅高達32%。相對而言，納指曾於4月一度反彈至最高14211點，升穿2月16日高位。反觀恒生科指，期內未曾重上10000點以上水平，近日僅僅由低位反彈接近12%，仍遠遠未望見家鄉。在比較兩地指數方面，美股輕勝。

幾年前，投行將美股龍頭科技股統稱為FAANG，港股則隨着中概股在本港上市或二次上市終於儲齊一套ATMXJ。FAANG今年由高位平均跌14%，ATMXJ跌幅更大，高位平均跌36.28%。

抗跌及反彈力較強

在2月的債息風暴，美股Big Techs跌幅克制，跌得最多分別為蘋果及Netflix，跌幅近兩成。Google母公司Alphabet體現霸權地位，3月至5月反覆破頂；Facebook業績增長強勁，3月起股價進入升軌；亞馬遜4月一度升至今年高位3,550美元。

ATMXJ更大問題是股價升跌時間接近，撇除有政治打壓的阿里巴巴（9988），TMXJ（騰訊、美團、小米及京東）集中在1月至2月升至高位，然後股價一同散水，其中美團（3690）及小米（1810）今年股價更一度跌逾四成。港美Big Techs股比較上，仍是美股勝。

總括而言，港股歷來走勢有以下特徵：升得快、跌得深、同升同跌、反彈乏力，即使近年湧入科技股，本質仍沒有改變，只是將幅度加劇。而美股即使遇上今年2月的債息風暴，科技股跌幅相對有限，傳統股更加越升越有。