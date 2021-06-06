台灣佔地最廣的縣市即為花蓮縣，花蓮是集歷史遺跡與無敵海景為一身的美麗城鎮，近年來花蓮縣政府極力推廣新形態的觀光旅遊，將海洋、運動、節慶以及溫泉等各項資源結合。台灣內政部最新公布統計，花蓮縣人口在2020年4月底約為325,580人，是自1971年（338,574人）以來創了50年來人口最低紀錄。同時，出生嬰兒數也是逐年降低，使得花蓮縣人口急速降低，不僅僅是花蓮縣的危機，更是國安問題。但花蓮縣地廣人稀，在疫情下更是難得具有廣闊生活空間的居住環境，所以比較適合喜歡慢活養生的退休人士，也有不少港人選擇移居花蓮過退休生活。

由香港到花蓮，除了搭廉航直飛，先飛台北再轉戰花蓮也是不錯的航程。去年1月6日「臺9線蘇花公路山區路段改善計劃」（簡稱：蘇花改）全線通車，比起舊蘇花公路更省時及安全。以往由台北去花蓮，多數會選擇搭台鐵或須坐長途巴士到宜蘭後再轉火車。隨著蘇花改通車，新增了3條往返台北與花蓮的直達長途巴士路線，包括Ubus統聯客運的「南港－花蓮」路線、臺北客運的「南港－花蓮」路線，以及首都客運的「板橋－花蓮」路線，來回花蓮的交通工具就多了選擇及更方便。

根據台灣交通部公路總局指出，全長38.8公里的蘇花改公路全線在去年（2020年）1月通車後，由台北到花蓮車程從約3.5小時縮短至2.5小時，快了1小時！由宜蘭蘇澳去花蓮，只需1.5小時左右。隨著蘇花改通車後，可省下至少1個小時的交通時間，台北至花蓮縮短為2.5小時，交通利好消息多又加上熱錢回流、低利率環境下，促使去年花蓮全縣住宅樓宇交易有1,896伙，較2019年同期增幅達24.9%。而且花蓮被喻為全台最後一塊淨土，自從蘇花改通車後，打通交通任督二脈，帶動當地樓市成長，其中又以花蓮市與吉安鄉最火熱，約佔全花蓮住宅交易逾8成。根據實價登錄資料，花蓮市2020年1至10月交易量1,058伙，和2019年相比，增幅達32.4%；前10個月住宅樓宇呎價約1,350元，與2019年相比，漲幅約2.3%。最近兩個月一手樓成交暢旺，呎價介於1,500元左右，總價約180萬元到200萬元之間。在二手樓方面，以樓齡10至20年的透天別墅較受青睞，成交總價約280萬元至320萬元。

年輕就是本錢！香港年輕人愈來愈多選擇同文同種的台灣，花蓮確實好山、好水，空氣清新，PM2.5濃度又是全台最低，而且樓價、物價又比雙北低了不少。不過工作型態較受限，在地除了觀光產業外，如果是年輕人，建議還是先找好工作，再確定是否要移居到花蓮。而花蓮這地方沒有功名利祿的追求，也不需你死我活的競爭，相信花蓮生活有愜意、有浪漫，所以吸引了不少港人及香港演藝人員移居花蓮。但請在心裡有個底，就是剛開始到花蓮生活，不比度假，在地交通工具也比較不方便，辛苦的一面絕對不會少的，要多點時間來適應這慢活特色的生活環境。因為工作型態確實不如雙北來的多元，這也是當地年輕人會出外打拼，等到一定年紀才返鄉的主因。

張紹權

中華民國政治大學地政系系友會理事

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