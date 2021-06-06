長實波老道21 BORRETT ROAD再添成交，一周內連沽3伙。
本港超級豪宅繼續有資金追捧，刺激成交加快。超人李嘉誠旗下長實（1113）的西半山波老道21 Borrett Road，6月份不足一星期連沽3伙，套現超過6.4億元。
據一手成交紀資料，波老道21 Borrett Road 17樓1號室，實用面積2,945方呎，剛以2.38545億元連兩個車位易手，呎價8.1萬元﹔買家分4期支付樓價，成交期180天。
21 Borrett Road自開售以來，吸引不少名人入市，其中前體操王子李寧妻子、前中國女子體操運動員陳永妍（Chen Yong Yan）以首置客身份，上月豪擲2.328億元買入16樓1號室，實用面積2,945方呎，屬五房間隔，呎價79,049元。陳永妍最近連環入市，除了21 Borrett Road，上月亦斥3,668.6萬元買入黃竹坑港島南岸晉環2個單位。
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