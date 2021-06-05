【本報訊】樓價持續向上，市民蜂擁入票搶新樓，早前破紀錄大收2.7萬票，成為97年後新盤票王的大圍站上蓋柏傲莊III，昨首輪開售331伙。有新界豪客斥約1億元掃入6伙三房單位，共有54組大手投資者入市；至傍晚6時，首輪331伙售罄，套現逾43.7億元，料短期提價加推應市。

新世界（017）旗下大圍柏傲莊III昨在荃灣愉景新城開賣首輪331伙單位，單位面積310至1,011方呎，折實價674.8萬至2,529.5萬元，呎價17,779元至25,781元，每呎折實均價約2萬元，入場費675萬元。早上8時起為A1組揀樓，每人最多可購四伙，其中一伙須為三或四房戶；A2組可購一至四伙；B組一至兩伙。

港姐李姿敏夫婦入市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，有一組來自新界的家族客斥資1億元購入6個單位。個別單位需要付15%辣稅。另一組將軍澳買家以約4,900萬元購入4伙。另有一組客原打算狂掃11間，不過由於籌號較後而或未能購得。

大盤開售屢見名人蹤影，市場消息指，前港姐亞軍李姿敏與澳洲籍練馬師丈夫賀賢，斥約1,150萬元購入1伙8B座河景兩房單位，面積509方呎。

居住沙田區的陸氏夫婦，昨日斥逾3,000萬元購入柏傲莊III兩伙，分別為1伙面積1,014方呎四房河景單位，及1伙307方呎一房戶。前者自住，後者則用作收租，預計一房單位每月收租約1.7至1.8萬元。項目收到2.7萬票，成新盤票王，他們籌號為50多號，陸生有感「幸運」。對於樓價，認為已升到相當高水平，是次一房戶價錢亦比一般水平高。

最快今加推單位

新世界營業及市務總監黃浩賢表示銷情滿意，對後續銷售有信心，市場受用家帶動下，料成交宗數及金額會有平穩增長；將與合作夥伴研究，擬最快今日加推單位。

深水埗南昌站新盤單日錄6宗成交，吸金近8,220萬元。發展商指，維港滙1座23樓B室，實用948方呎，三房套間隔，以3,308萬元招標售出，呎價34,895元。另2座5樓B室，實用312方呎，一房間隔，以803.93萬元沽出，呎價25,767元。

同系的啟德Grande Monaco，以2,128萬元售出1A座7樓A室，屬實用827方呎三房套間隔，呎價25,732元。

而匯璽6座25樓E室，實用381方呎一房戶，以952.4萬元沽出，呎價24,997元；5B座38樓K室，實用461方呎兩房戶，售1,486.8萬元，呎價32,252元。