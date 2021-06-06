昨日有報道指，七大工業國集團（G7）財長達成共識，將全球最低企業稅率定於15%，並阻止跨國企業耍財技避稅。財政司司長陳茂波今於立法會上指出，G7作出有關決定，目的是不想利用低稅率成為競爭手段，故目前正評估及研究其決定對香港的影響，並稱本港給予低稅率來推動個別行業的做法，日後或受到制約，故可能需要用其他方式鼓勵個別行業企業來港發展。

針對香港會否引入利得稅累進制，陳茂波表示，不同稅種均需要通盤考慮，比較難單一分析狀況，但在未來對稅收進行檢視時，利得稅累進制會是其中一個考慮方向，但目前稅務調整在社會中先要有全面討論，具備主流看法後才引入會比較合適。陳茂波續指，由OECD牽頭的改革談判將改變全球稅收格局，香港會努力維持簡單的稅收制度，來保持競爭力。

立信德豪會計師事務董事林鴻恩表示，G7就最低稅率已討論逾10年，早前曾更傳出為20至30%，料受到部份成員國的壓力而降低，這次共識會為全球起指標性的作用。

現時香港企業所得稅為16.5%，被問到新措施會否削弱香港競爭力，林鴻恩就指，現時兩者相差僅1.5個百份點，由於將總部搬遷涉及多方面因素，料大型企業不會因此遷到其他地方。

他補充，現時香港中小企首200萬元的利得稅稅率減半至8.25%，加上G7措施主要目的為要求科網巨擘繳交更多稅款，相信對香港影響有限。而香港的科技發展迅速，加上沒有外匯管制、大量專業人士等優勢，料措施不會帶來太大衝擊。

美國財政部長葉倫耶倫今年4月首度提出推動全球最低企業稅率21%，遠高於經濟合作發展組織（OECD）討論的12.5%。後因目標達成不易，她5月下旬表態，願接受至少為15%的全球最低企業稅率門檻。

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